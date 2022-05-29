Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022

Уже скоро наступит лето, а это значит, что самое время придумать образы на следующие три месяца. Поэтому мы решили составить для вас подборку фотографий, которые точно вас вдохновят на весь следующий сезон.

Здесь будут представлены как наряды на жаркие дни, так и одежда, которая подойдёт для прогулок в прохладный вечер. Приятного просмотра!