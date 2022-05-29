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Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022

29 мая 2022 18:35
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Уже скоро наступит лето, а это значит, что самое время придумать образы на следующие три месяца. Поэтому мы решили составить для вас подборку фотографий, которые точно вас вдохновят на весь следующий сезон.  

Здесь будут представлены как наряды на жаркие дни, так и одежда, которая подойдёт для прогулок в прохладный вечер. Приятного просмотра!  

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-1

Фото: pinterest.com/irinamakarova310710

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-3

Фото: pinterest.com/httplcver

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-5

Фото: pinterest.com/PrestoGL

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-7

Фото: pinterest.com/society19

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-9

Фото: pinterest.com/weheartitapp

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-11

Фото: pinterest.com/mindorock

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-13

Фото: pinterest.com/overcoat_mood

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-15

Фото: pinterest.com/kshlvs

Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022-17

Фото: pinterest.com/womandelice

К лету приводят не только свой гардероб в порядок, но и тело. Кстати, недавно мы брали интервью у фитнес-тренера. Узнать, как создать тело мечты, можно здесь.  

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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