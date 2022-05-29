Капсулы, которые подойдут каждому. Модные образы на лето 2022
Уже скоро наступит лето, а это значит, что самое время придумать образы на следующие три месяца. Поэтому мы решили составить для вас подборку фотографий, которые точно вас вдохновят на весь следующий сезон.
Здесь будут представлены как наряды на жаркие дни, так и одежда, которая подойдёт для прогулок в прохладный вечер. Приятного просмотра!
Фото: pinterest.com/irinamakarova310710
Фото: pinterest.com/httplcver
Фото: pinterest.com/PrestoGL
Фото: pinterest.com/society19
Фото: pinterest.com/weheartitapp
Фото: pinterest.com/mindorock
Фото: pinterest.com/overcoat_mood
Фото: pinterest.com/kshlvs
Фото: pinterest.com/womandelice
К лету приводят не только свой гардероб в порядок, но и тело. Кстати, недавно мы брали интервью у фитнес-тренера. Узнать, как создать тело мечты, можно здесь.