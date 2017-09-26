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«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться

26 сентября 2017 15:16
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Коллеги по сериалу Кит Харингтон и Роуз Лесли собираются оформить отношения, в которых они состоят уже пять лет. По словам человека из близкого круга актера, после переезда в особняк в Восточной Англии Кит считает свадьбу естественным для их пары шагом.

«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться-1

О том, что влюбленная пара сообщила друзьям и родственникам, что собирается пожениться, известно по слухам. В июле 2017 они опровергли эту информацию. Заявление же о помолвке было сделано после. 

«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться-4

5 пар из сериалов, чьи отношения продолжились в реальной жизни (читайте здесь).

«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться-7

По сообщениям Life & Style, Роуз хочет традиционную шотландскую свадьбу «с килтом и волынками». О своих отношениях с бывшей коллегой по сериалу рассказал Кит.

«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться-10

Кит:
Полагаю, что в том, что мы здесь уже семь лет и что мы встретились на этом шоу, есть что-то действительно особенное.
Я имею в виду, что это безумство. Это так необычно. Для меня это привилегия.

«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться-13

При том что Кит не вдается в подробности отношений, которые с 2012, по-видимому, то начинались, то прекращались, он заявляет, что пара «очень, очень счастлива».

«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться-16

Год назад в 2016 году он также рассказал, как «легко» было влюбиться в красавицу Роуз.

«Влюбиться очень легко»: Кит Харингтон и Роуз Лесли из сериала «Игра престолов» решили пожениться-19

Кит:
Если вам нравится человек, а в фильме вы играете любовь, то влюбиться очень легко.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Кит Харингтон # Роуз Лесли

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