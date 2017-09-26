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10 самых дорогих платьев с ковровых дорожек

26 сентября 2017 09:53
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Перед актрисами, выбирающими себе наряд для выхода на ковровую дорожку, стоит сложная задача – ведь их модные удачи или неудачи будет обсуждать весь мир. Знаменитым дамам и их стилистам приходится проявлять большую фантазию и превращать каждый светский выход в запоминающиеся зрелище. Иногда сделать образ заметным помогают необычные аксессуары или дорогие украшения, но порой сами платья становятся темой для пересудов, особенно если они стоят целое состояние.

Мы вспомнили 10 самых дорогих платьев, в которых звезды появлялись на ковровых дорожках.

Лучшие наряды прошедшей премии «Оскар» и Венецианского фестиваля.

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