Такой вы ее еще не видели: Мэрилин Монро в фотографиях Милтона Грина
Фотографу Милтону Грину нравилось снимать Монро в обычной жизни. Так он стремился показать ее женственность и неординарность. Его сын Джошуа отобрал наиболее интересные, по своему мнению, фото, на которых мы можем видеть кинодиву не в ее привычном образе, а такой, какой она была в жизни: без макияжа и с веснушками.
Отношения Монро и Грина были необычными даже если принять во внимание эксцентричность, свойственную взаимоотношениям фотографов со своими музами.
Она была так далека от классической красавицы, что ее не взяли даже в самое захудалое модельное агентство
Когда они встретились в 1953, Монро была популярной юной красоткой. Ей нравилось, как он снимал, и она часто гостила в его семье в штате Коннектикут.
Сын Милтона Грина Джошуа:
Они стали друзьями сразу же.
В действительности у них, возможно, был роман, когда они встретились.
Однако в 1957 они расстались. Роль Милтона Грина стала раздражать мужа Мэрилин Артура Миллера.
Результатом совместного творчества фотографа и актрисы стали более пяти тысяч великолепных фотографий. Джошуа выбрал самые лучшие из коллекции своего отца, многие из которых никто никогда раньше не видел.
Потянууулись! Монро позирует в домашней студии Грина (1955)
Роскошный поднос. Фото из повседневной жизни Мерилин, сделанное в ее номере в отеле в Нью-Йорке (1954)
Околдованная Мэрилин: Монро с Грином, встречающим ее в Лос-Анджелесе по просьбе редактора журнала Look (1953)
Boo boo bee doo! Монро позирует в кашемировом свитере Грина (1955)
Джентельмены предпочитают … с веснушками! Очень редкий кадр: Мэрилин без мэйкапа в бассейне у друзей Грина (1955)
Некоторым нравится… в золотом: из редких кадров на вилле американского продюсера Джозефа Шенка (1953)
Чисто для забавы: Монро только что закончила макияж, когда Грин решил ее запечатлеть в банном халате (1955)
Мой мальчик! Монро и Джошуа Грин во время съемок фильма «Автобусная остановка» (1956)
Не сложилось: драматург Артур Миллер обнимает свою невесту (1956). В этот же день в дневнике Мерилин появилось написанное трижды слово «надежда»
Позолотите ручку! Монро в костюме в цыганки демонстрирует свой игривый нрав (1956)
Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева
Монро с мандолиной: первый удачный снимок Грина на съемках фильма «Река не течёт вспять», когда Мэрилин не снималась из-за того, что подвернула ногу (1953)