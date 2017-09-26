Такой вы ее еще не видели: Мэрилин Монро в фотографиях Милтона Грина

Фотографу Милтону Грину нравилось снимать Монро в обычной жизни. Так он стремился показать ее женственность и неординарность. Его сын Джошуа отобрал наиболее интересные, по своему мнению, фото, на которых мы можем видеть кинодиву не в ее привычном образе, а такой, какой она была в жизни: без макияжа и с веснушками.

Отношения Монро и Грина были необычными даже если принять во внимание эксцентричность, свойственную взаимоотношениям фотографов со своими музами.

Когда они встретились в 1953, Монро была популярной юной красоткой. Ей нравилось, как он снимал, и она часто гостила в его семье в штате Коннектикут.

Сын Милтона Грина Джошуа:

Они стали друзьями сразу же.

В действительности у них, возможно, был роман, когда они встретились.

Однако в 1957 они расстались. Роль Милтона Грина стала раздражать мужа Мэрилин Артура Миллера.

Результатом совместного творчества фотографа и актрисы стали более пяти тысяч великолепных фотографий. Джошуа выбрал самые лучшие из коллекции своего отца, многие из которых никто никогда раньше не видел.