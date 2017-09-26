Белорусы получили три высокие награды на конкурсе дизайна упаковки в Барселоне
Новости Беларуси. 23 сентября в Барселоне состоялось вручение премии в сфере дизайна упаковки Pentawards 2017.
Белоруска Ангелина Писчикова получила платиновую награду в номинации BEST OF THE OTHER MARKETS CATEGORY за идею упаковки лампочек. Ранее дизайнер из Беларуси уже становилась лауреатом престижных премий.
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На своей личной странице Ангелина Писчикова сфотографировала свою награду и написала: «Спасибо, Pentawards. Спасибо, Барселона».
Фото: facebook.com/angelinapischikova
Бронзу в категории «Напитки» получила упаковка кофе Amato. Ее создатели отметили, что «это заслуженная награда за стиль, иллюстрацию, шрифт, препресс в дизайне упаковки».
Фото: facebook.com/dmitry.kashkan
Еще одну бронзу получили создатели концепции упаковки молока. Награда была присуждена в категории «Концепция упаковки».