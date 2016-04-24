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Владельцам собак посвящается: провинившийся пес пытается помириться с хозяином

24 апреля 2016 15:02
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Владельцы собак, которые уже посмотрели это видео, сходятся во мнении: такая ситуация не раз имела место и в их жизни.

Герой ролика – пес породы лабрадор – провинился и пытается исправить ситуацию всеми возможными способами. Собака виновато наклоняет голову, опускает уши, потом взбирается на руки мужчине и утыкается ему в грудь головой. Судя по всему, молодой хозяин больше не держит зла на своего питомца.



Ролик, опубликованный еще осенью прошлого года посмотрели более 40 миллионов раз. «И это далеко не предел», – уверены зрители.

«Единственный, кто заметил»: собака спасла зрение пятилетнему мальчику. Подробности этой истории читайте здесь.

# Домашние животные # Фотофакт # калейдоскоп

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