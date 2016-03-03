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«Единственный, кто заметил»: собака спасла зрение пятилетнему мальчику

03 марта 2016 18:19
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Новости Великобритании. Родители пятилетнего Марка уверены: благодаря питомцу по кличке Алфи сына удалось спасти от слепоты.

Алфи рядом с мальчиком с самого его рождения.

Они большие друзья и прекрасно ладят. Ребенок и собака почти неразлучны. Правда, родители никак не могли объяснить, почему их питомец практически всегда ходит справа от малыша.

«Совпадение», – думали мама и папа Марка. Но в какой-то момент, посовещавшись с родственниками, усомнились в своих предположениях.

«Единственный, кто заметил»: собака спасла зрение пятилетнему мальчику -1

Мальчика отвели на обследование. И то, что сказал врач, стало настоящим шоком для родителей. У Марка диагностировали астигматизм.

Шарлин и Марк-старший осознали, что все эти годы собака будто бы намекала на болезнь мальчика. Врачи пояснили, что Марк мог окончательно ослепнуть, не обратись они вовремя за медицинской помощью.

Шарлин и Марк-старший, родители Марка (в интервью Telegraph): 
Проблемы со зрением были у Марка еще с рождения. Единственным, кто это заметил, был Алфи. Если бы мы ничего не предприняли вовремя, наш сын бы окончательно ослеп… Они росли вместе, и то, что Алфи постоянно ходил справа от Марка, мы считали это забавным совпадением.

«Единственный, кто заметил»: собака спасла зрение пятилетнему мальчику -3

Мама Марка признается: в тот момент, когда доктор озвучил диагноз, земля ушла из-под ног.

Зрение малыша не так быстро, как хотелось бы, но все-таки улучшается.

Мальчик каждую субботу играет с друзьями в футбол. Настоятельно не пропускает ни одной тренировки.

Шарлин, мама Марка: 
Сейчас глаз Марка стал видеть лучше, но еще слишком рано говорить о том, сохранится ли его болезнь во взрослой жизни. Его левый глаз в порядке, он носит очки, и мы очень надеемся, что всё будет хорошо.  

Многочисленные исследования подтверждают, что малыши, у которых есть пернатые или четвероногие друзья, меньше болеют, лучше справляются со стрессами, растут думающими и чувствующими людьми.

Кстати, пальма первенства психологической помощи принадлежит, безусловно, собаке.

Но для тех, кому завести щенка кажется делом слишком хлопотным, есть альтернативные варианты. Второе место в шкале детских привязанностей занимает, как ни странно, рыбка и лишь затем кошка. По всей видимости, характер этого существа не вполне отвечает детской потребности во внимании. Здесь подробнее.

# Домашние животные

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