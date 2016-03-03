«Единственный, кто заметил»: собака спасла зрение пятилетнему мальчику

Новости Великобритании. Родители пятилетнего Марка уверены: благодаря питомцу по кличке Алфи сына удалось спасти от слепоты. Алфи рядом с мальчиком с самого его рождения. Они большие друзья и прекрасно ладят. Ребенок и собака почти неразлучны. Правда, родители никак не могли объяснить, почему их питомец практически всегда ходит справа от малыша. «Совпадение», – думали мама и папа Марка. Но в какой-то момент, посовещавшись с родственниками, усомнились в своих предположениях.

Мальчика отвели на обследование. И то, что сказал врач, стало настоящим шоком для родителей. У Марка диагностировали астигматизм. Шарлин и Марк-старший осознали, что все эти годы собака будто бы намекала на болезнь мальчика. Врачи пояснили, что Марк мог окончательно ослепнуть, не обратись они вовремя за медицинской помощью. Шарлин и Марк-старший, родители Марка (в интервью Telegraph):

Проблемы со зрением были у Марка еще с рождения. Единственным, кто это заметил, был Алфи. Если бы мы ничего не предприняли вовремя, наш сын бы окончательно ослеп… Они росли вместе, и то, что Алфи постоянно ходил справа от Марка, мы считали это забавным совпадением.