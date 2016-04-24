Четырехлетняя девочка, собирающаяся в Африку, стала звездой соцсетей

Новости России. История о том, как Данечка в Африку собиралась, покорила пользователей Сети. Домашний ролик посмотрели несколько миллионов раз. Ребенок грозится сначала уехать в Африку к голодающим детям, а потом в Лапландию, чтобы съели медведи.

Отец малышки в сопроводительном тексте к ролику на YouTube пишет, что

изначально это видео не предназначалось для публичного просмотра.

Бабушка четырехлетней девочки Данечки имела неосторожность отправить его своим подругам в «Одноклассниках». И понеслась.



Руслан Гареев, отец девочки:

Бабушка (ах, уж эти бабушки!) имела неосторожность отправить его нескольким подругам в Одноклассниках, где даже удаление ролика через несколько часов уже не помогло. Видео расползлось по соцсетям и набрало более 2,5 миллионов просмотров всего за 5 дней. Там же было 450 тысяч лайков, 40 тысяч перепостов и 14.5 тысяч комментариев: как гневных, так и одобряющих. Так как мы не планировали делать видео публичным, я попросил «Одноклассники» заблокировать ту ветку, однако, это оказалось бесполезно. Как грибы после дождя, всё новые и новые посты с этим видео начали возникать во всех соцсетях.

Папа вспоминает: тот день шел по привычному сценарию.

Они с дочуркой дома ждали маму с работы, пытались ужинать, но каша никак не интересовала девочку. Даниэла отчаялась и театрально заявила: «Папа, я уезжаю!». Отец сразу понял: диалог стоит того, чтобы его запечатлеть.

«Я уезжаю в Африку. Где дети голодают, голодные бедные дети. Потому что меня папа всегда обижает. Потому что они всегда меня ругают. Мама с папой. За то, что плохо себя веду, – заявляет 4-летняя девочка. – Уеду в Африку. К бедным голодающим детям. Тоже буду голодать без воды».



Данечка говорит, что доберется до Африки на такси. Натянув комбинезон, Даниэла передумала и решила отправиться в Лапландию.

Что касается самого процесса съемок этой сцены, то отец малышки уверяет: это стопроцентная игра на камеру.

Этот ролик был воспринят зрителями неоднозначно. Одни говорят: «это видео сделало мой день». Другие всерьез обеспокоены заявлениями четырехлетнего ребенка, мол, плохо девочке в семье. Родственники Даниэлы настаивают, что девочка не обделена вниманием, она ни в чем не нуждается. Просто очень хочет стать актрисой или певицей, и уже пытается завоевывать внимание публики. А ее зрители – это родители в первую очередь.

В свои четыре девочка не против походов в Третьяковскую галерею. Вместе с родителями она уже не раз была в театре. Она изучает английский для того, чтобы покорить новую далекую страну.

В архивах Гареевых еще десятки удивительных роликов. И, судя по комментариям в социальных сетях, зрители в предвкушении.