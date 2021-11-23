«Мёд – это не лекарство». Чем полезен этот продукт и как выбрать подходящий именно вам?

Зима на носу. Люди активно пополняют свои медовые запасы. Кто-то просто любит это полезное лакомство, а кто-то использует в лекарственных целях.

Сергей Мытько, председатель правления Республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды»:

По секрету скажу, мед – это не лекарство. Это гораздо серьезнее. Мед – это биологически активный продукт питания на каждый день. То есть если вы будете кушать мед ежедневно, понемногу, по чайной ложке в день, вы будете гораздо сильнее, здоровее и будете противостоять заболеваниям.

Леонид Демкин, председатель профсоюзной организации пчеловодов «Пчелиный мир»:

Если мы занимаемся самолечением и думаем, что вылечимся медом. Есть такие дела, что медом не вылечимся, но мед подкрепляет организм, иммунитет и дает возможность быть здоровыми и счастливыми. Выходит, чудодейственные свойства этого лакомства слегка преувеличены. Безусловно, мед полезен, но не нужно воспринимать его как панацею. В народе любят давать советы о том, как правильно выбрать мед. Оказалось, вокруг этой темы также много заблуждений.

Сергей Мытько:

Допустим, как говорят, проверь мед на тягучесть, если ниточка не обрывается, он настоящий, но забывают, что, допустим, при температуре +5 градусов эта ниточка обязательно оборвется. Или посмотри, как мед льется, если горка образуется, значит, этот мед настоящий. А если на улице 30 градусов, этот мед будет литься, и горка будет образовываться совершенно не так, как при температуре +20. Если эти нюансы человек не знает, то может оскорбить пчеловода.

Оказалось, к выбору меда следует подходить не столько с точки зрения полезности, сколько с точки зрения вкуса. Сергей Мытько:

Не существует такого меда, который будет полезен для всех. Мы можем ориентироваться на наши ощущения, на то, насколько нам мед вкусен. Если этот мед нам вкусный, значит, он именно мне будет полезным. Если этот мед невкусный, то, скорее всего, там есть травы, которые мне не подойдут. О вкусах не спорят. Но вот пару рекомендаций, которые помогут вам извлечь максимум пользы из продуктов пчеловодства.

Сергей Мытько:

Тот мед, который вам понравится, он будет полезен. Где его взять? Ищите своего пчеловода, и не одного, может быть. Больше внимания я рекомендую уделить другим продуктам пчеловодства: перга, пыльца. Но на первое место поставил бы все-таки прополис, потому что это не только антибактериальное, но и противовирусное средство. Продукция из меда поистине уникальна: сегодня этот дар природы применяют как для здоровья, так и для красоты. Например, в домашних условиях можно без труда изготовить скраб для губ, а если хотите почувствовать себя Клеопатрой, организуйте медовую ванну.