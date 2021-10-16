Быть здоровым или счастливым? Рассказываем, как сахар вредит нашему организму
Как часто вам хочется побаловать себя чем-нибудь сладеньким? Шоколадка во время обеденного перерыва, румяный пирог за домашними посиделками, батончик в качестве быстрого перекуса – эти вещи стали элементами нашей повседневной жизни. Однако полезны ли такие вкусные привычки? В этой статье мы расскажем, какой вред может принести большое потребление сахара.
Эмоциональный фон
Сразу после того, как мы «запускаем» в свой организм сахар, наше настроение заметно улучшается. Однако это краткосрочное чувство. Со временем частое потребление сладостей только снижает стрессоустойчивость человека.
Это происходит из-за уровня дофамина в нашем организме: при потреблении сахара его показатели повышаются, но со временем количество гормона снижается до минимума. Это приводит к нестабильному эмоциональному фону.
Чтобы снизить раздражительность и улучшить настроение, можно добавлять в свой рацион фрукты, орехи и красную рыбу. Это сделает вас не только счастливее, но и здоровее.
Иммунная система
Потребление сладостей – действие, которое может стать одним из провокаторов развития воспалительных процессов. Повышенный уровень сахара ослабляет организм, делая его уязвимым к инфекциям. У любителей сладостей часто бывает высокое артериальное давление, что также негативно влияет на иммунную систему.
Концентрация
Учёные из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что постоянное попадание сахара в организм затормаживает мыслительные процессы, делая сознание человека затуманенным. Это препятствует усвоению нового материала и снижает концентрацию.
Качество кожи
Потребление сахара ускоряет процесс старения. Это происходит из-за того, что глюкоза и фруктоза препятствуют выработке коллагена и эластина, которые отвечают за качество кожи и её молодость.
Запас энергии
Сахар, как и кофеин, повышает работоспособность человека лишь на небольшой промежуток времени. Однако позже чувство усталости только увеличивается, из-за чего и появляются скачки продуктивности, которые мешают своевременному выполнению определённых задач. Из-за частого потребления сахара также может нарушиться качество сна, что окажет дополнительные нагрузки на организм.
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