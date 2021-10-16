Быть здоровым или счастливым? Рассказываем, как сахар вредит нашему организму

Как часто вам хочется побаловать себя чем-нибудь сладеньким? Шоколадка во время обеденного перерыва, румяный пирог за домашними посиделками, батончик в качестве быстрого перекуса – эти вещи стали элементами нашей повседневной жизни. Однако полезны ли такие вкусные привычки? В этой статье мы расскажем, какой вред может принести большое потребление сахара.

Эмоциональный фон

Сразу после того, как мы «запускаем» в свой организм сахар, наше настроение заметно улучшается. Однако это краткосрочное чувство. Со временем частое потребление сладостей только снижает стрессоустойчивость человека.

Это происходит из-за уровня дофамина в нашем организме: при потреблении сахара его показатели повышаются, но со временем количество гормона снижается до минимума. Это приводит к нестабильному эмоциональному фону.

Чтобы снизить раздражительность и улучшить настроение, можно добавлять в свой рацион фрукты, орехи и красную рыбу. Это сделает вас не только счастливее, но и здоровее.