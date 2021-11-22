Да что вы знаете об отчаянии? Один кот смог описать чувства многих людей

Порой человек тратит большое количество времени, чтобы найти картинку, которая бы идеально соответствовала его внутренним ощущениям. Однако кот из видео навсегда решил эту проблему. Ведь он идеально описывает отчаяние и безысходность.
Порой человек тратит большое количество времени, чтобы найти картинку, которая бы идеально соответствовала его внутренним ощущениям. Однако кот из видео навсегда решил эту проблему. Ведь он идеально описывает отчаяние и безысходность.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Yarichik»
Видео настолько понравилось пользователям интернета, что забавный кот стал героем различных мемов в TikTok. Оказалось, что каждый смог интерпретировать эмоции зверька на свои ситуации из жизни.
Например, блогер с ником _mrkolya_ вспомнил, каким тяжёлым бывает утро, особенно если оно начинается со слов родителей, что пора вставать.
Фото: tiktok.com/@_mrkolya_
Для тиктокера с ником kraime49 эмоции кота полностью совпали с его состоянием на контрольной работе.
Фото: tiktok.com/@kraime49
А mr.kwuh вспомнил ситуацию из детства, когда ещё не до конца понятна степень родства между твоими мамой и бабушкой.
Фото: tiktok.com/@mr.kwuh
Кстати, недавно мы рассказывали, как сова с помощью своей пробежки смогла стать популярной. Узнать о спортивной и смешной птице можно здесь.