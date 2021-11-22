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Да что вы знаете об отчаянии? Один кот смог описать чувства многих людей

22 ноября 2021 15:26
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Порой человек тратит большое количество времени, чтобы найти картинку, которая бы идеально соответствовала его внутренним ощущениям. Однако кот из видео навсегда решил эту проблему. Ведь он идеально описывает отчаяние и безысходность.

Да что вы знаете об отчаянии? Один кот смог описать чувства многих людей-1

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Yarichik»

Видео настолько понравилось пользователям интернета, что забавный кот стал героем различных мемов в TikTok. Оказалось, что каждый смог интерпретировать эмоции зверька на свои ситуации из жизни.

Например, блогер с ником _mrkolya_ вспомнил, каким тяжёлым бывает утро, особенно если оно начинается со слов родителей, что пора вставать.

Да что вы знаете об отчаянии? Один кот смог описать чувства многих людей-4

Фото: tiktok.com/@_mrkolya_

Для тиктокера с ником kraime49 эмоции кота полностью совпали с его состоянием на контрольной работе.

Да что вы знаете об отчаянии? Один кот смог описать чувства многих людей-7

Фото: tiktok.com/@kraime49

А mr.kwuh вспомнил ситуацию из детства, когда ещё не до конца понятна степень родства между твоими мамой и бабушкой.

Да что вы знаете об отчаянии? Один кот смог описать чувства многих людей-10

Фото: tiktok.com/@mr.kwuh

Кстати, недавно мы рассказывали, как сова с помощью своей пробежки смогла стать популярной. Узнать о спортивной и смешной птице можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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