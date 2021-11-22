Да что вы знаете об отчаянии? Один кот смог описать чувства многих людей

Порой человек тратит большое количество времени, чтобы найти картинку, которая бы идеально соответствовала его внутренним ощущениям. Однако кот из видео навсегда решил эту проблему. Ведь он идеально описывает отчаяние и безысходность.

Видео настолько понравилось пользователям интернета, что забавный кот стал героем различных мемов в TikTok. Оказалось, что каждый смог интерпретировать эмоции зверька на свои ситуации из жизни.

Например, блогер с ником _mrkolya_ вспомнил, каким тяжёлым бывает утро, особенно если оно начинается со слов родителей, что пора вставать.