Александр Градский был экстренно госпитализирован с подозрениями на инсульт

Новости России. Известный певец и композитор Александр Градский был экстренно госпитализирован.
Как сообщает газета «Известия», мужчина вызвал скорую, когда был у себя дома в Москве. Сейчас он находится в больнице с подозрениями на инсульт.
Новости России. Известный певец и композитор Александр Градский был экстренно госпитализирован.
Как сообщает газета «Известия», мужчина вызвал скорую, когда был у себя дома в Москве. Сейчас он находится в больнице с подозрениями на инсульт.
Фото: instagram.com/aborgradsky
Александру Градскому 3 ноября исполнилось 72 года. Но несмотря на возраст, мужчина продолжает свою творческую деятельность. Его часто можно увидеть в телевизионном проекте «Голос», где артист выступает в качестве наставника.