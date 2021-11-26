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Александр Градский был экстренно госпитализирован с подозрениями на инсульт

26 ноября 2021 15:48
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Новости России. Известный певец и композитор Александр Градский был экстренно госпитализирован.

Как сообщает газета «Известия», мужчина вызвал скорую, когда был у себя дома в Москве. Сейчас он находится в больнице с подозрениями на инсульт.

Александр Градский был экстренно госпитализирован с подозрениями на инсульт-1

Фото: instagram.com/aborgradsky

Александру Градскому 3 ноября исполнилось 72 года. Но несмотря на возраст, мужчина продолжает свою творческую деятельность. Его часто можно увидеть в телевизионном проекте «Голос», где артист выступает в качестве наставника. 

# Звезды # калейдоскоп # Александр Градский # Фотофакт

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