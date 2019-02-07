Виктория Лопырёва родила сына. Первая запись молодой мамы в соцсетях
Новости России. Модель Виктория Лопырева впервые стала мамой. У девушки родился сын.
Об этом Виктория сообщила на своей странице в Instagram. На снимке счастливая Виктория в футболке «это мальчик».
Виктория Лопырева:
Самый счастливый момент в моей жизни.
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Подписчики поздравили модель с таким важным событием.
Некоторое время перед родами 35-летняя Виктория находилась в США. Скорее всего, малыш появился на свет именно в этой стране. Об отце ребенка девушка говорит немного – известно то, что это бизнесмен.
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Виктория Лопырева состояла в отношениях с футболистом Федором Смоловым, а также планировала свадьбу с певцом Николаем Басковым.
Летом 2018 года мамой стала телеведущая Лера Кудрявцева (читать далее).