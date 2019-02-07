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Виктория Лопырёва родила сына. Первая запись молодой мамы в соцсетях

07 февраля 2019 09:00
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Новости России. Модель Виктория Лопырева впервые стала мамой. У девушки родился сын.  

Об этом Виктория сообщила на своей странице в Instagram. На снимке счастливая Виктория в футболке «это мальчик».  

Виктория Лопырева:  
Самый счастливый момент в моей жизни.  

Виктория Лопырёва родила сына. Первая запись молодой мамы в соцсетях -1

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Подписчики поздравили модель с таким важным событием.   

Некоторое время перед родами 35-летняя Виктория находилась в США. Скорее всего, малыш появился на свет именно в этой стране. Об отце ребенка девушка говорит немного – известно то, что это бизнесмен.   

Виктория Лопырёва родила сына. Первая запись молодой мамы в соцсетях -4

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Виктория Лопырева состояла в отношениях с футболистом Федором Смоловым, а также планировала свадьбу с певцом Николаем Басковым.   

Летом 2018 года мамой стала телеведущая Лера Кудрявцева (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Виктория Лопырева # Игорь Булатов # Фотофакт

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