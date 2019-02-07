Виктория Лопырёва родила сына. Первая запись молодой мамы в соцсетях

Об этом Виктория сообщила на своей странице в Instagram. На снимке счастливая Виктория в футболке «это мальчик».

Подписчики поздравили модель с таким важным событием.

Некоторое время перед родами 35-летняя Виктория находилась в США. Скорее всего, малыш появился на свет именно в этой стране. Об отце ребенка девушка говорит немного – известно то, что это бизнесмен.