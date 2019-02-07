Климатологи предсказывают серьёзное изменение погодных условий

Новости Канады. Канадские климатологи предположили, что ожидаемое повышение температуры на Земле может привести к непредсказуемым последствиям.

Как сообщает EurekAlert!, к 2100 году средняя температура на планете повысится на 3-4°C. Это приведёт к тому, что ледяные щиты Гренландии и Антарктиды начнут таять и образовавшаяся вода попадёт в Мировой океан.

Предполагается, что значительное количество талой воды может привести к сбоям в океанических течениях и изменит среднегодовые температуры на планете.

Учёные смоделировали процесс таяния ледяных щитов. Согласно модели, самое быстрое повышение уровня моря произойдёт в промежутке между 2065 и 2075 годами. Если точнее, уровень моря не будет подниматься равномерно.

Гигантский айсберг вызвал панику среди жителей Гренландии

Например, жителям Гренландии покажется, что их остров поднялся выше. И это действительно будет так. Обычно ледяной щит Гренландии «вдавливает» её в Землю, но если он начнёт таять, то масса острова уменьшится, и он поднимется. Что касается островов в Тихом океане, там, наоборот, вода покроет определённую часть суши.

Попадание талой воды в основные океанические течения, такие как Гольфстрим, приведёт к потеплению в некоторых частях Арктики, Восточной Канады и Центральной Америки. В Северо-Западной Европе, наоборот, станет прохладнее.

Летом 2018 года норвежские учёные рассказали о потеплении воды в Баренцевом море.