Полмиллиона просмотров: в рамках проекта «Куртки Кобейна» Би-2 спели с Монеточкой

Новости Беларуси. Российская рок-группа белорусского происхождения создала секретный сайд-проект. Если понятнее – Би-2 объединилась с другими известными музыкантами в рамках проекта «Куртки Кобейна». Основатели Би-2 рассказали, что мысль о создании необычного проекта появилась у них после завершения альбома 2017 года «Горизонт событий». Лёва и Шура решили пригласить известных музыкантов, чтобы песни были написаны несколькими авторами и получались более интересными и разнообразными.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2

Авторы проекта до сих пор не рассказывают сколько музыкантов и кто именно согласился принять участие в их коллаборации. Перед выпуском первого клипа Лёва и Шура в сообществе «Курток» в соцсетях устроили обратный отсчёт: 3 – 2 – 1. Песню «Охота на кузнечиков» к дебютному клипу написала лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. В записи также приняли участие басист «Арии» Виталий Дубинин и Юрий Усачев.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2

Изюминкой композиции можно считать использование вместо припева вставки из песни группы «Звуки Му» – «52 понедельник». Следующим был снят клип на песню «Нити ДНК», для участия в котором была приглашена 20-летняя российская певица Монеточка. Автором музыки и слов выступил Олег Чехов. При создании ролика использовались реальные виды Москвы и анимированные версии исполнителей.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2

Если дебютное видео «Курток Кобейна» получило преимущественно положительные отзывы, то второе, несмотря на более чем полмиллиона просмотров, было встречено менее радостно. Мнения пользователей разделились: одни одобрили желание музыкантов идти на эксперименты, а другие раскритиковали анимацию и идею в целом. «Песня звучит приятно, клип – современный. Лично у меня улыбка не сходила с лица всё видео. Мне очень нравится то, что Шура и Лева пробуют что-то новое и не стоят на месте. Это безумно круто!», «Эти странные фигуры 3д анимации на уровне 1998 года... Было бы оправдано сюжетом хоть. Но нет. Нет сюжета», «Я зашёл сюда поставить дизлайк и удалить историю просмотров. Как видите дизлайк я уже поставил...﻿», «Интересный эксперимент, который заслуживает похвалы за смелость. Би-2 выпустили очень сильный альбом, а теперь экспериментируют, творят для себя больше. У меня сложилось такое впечатление», «По-моему получилось свежо и интересно, люблю Би-2 и необычные клипы﻿».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Би-2