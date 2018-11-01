«Минутка ностальгии и мои 17 лет». Как изменилась Виктория Дайнеко со времён «Фабрики звезд»

Новости России. Виктория Дайнеко показала редкое видео с «Фабрики звезд».

Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram. Виктория Дайнеко стала победительницей шоу «Фабрика звезд-5», после чего к певице пришла известность. Исполнительница отмечает, что благодарна этому проекту.

На кадрах Виктория поет зажигательную песню «Shake it» вместе с греческим певцом Сакисом Рувасом.

Ролик был снят в 2004 году. В тот момент Виктории было всего 17 лет.

Виктория Дайнеко:

Минутка ностальгии и мои 17 лет. Как же я люблю проект «Фабрика Звёзд» и как ему благодарна.