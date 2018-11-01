«Минутка ностальгии и мои 17 лет». Как изменилась Виктория Дайнеко со времён «Фабрики звезд»
Новости России. Виктория Дайнеко показала редкое видео с «Фабрики звезд».
Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram. Виктория Дайнеко стала победительницей шоу «Фабрика звезд-5», после чего к певице пришла известность. Исполнительница отмечает, что благодарна этому проекту.
На кадрах Виктория поет зажигательную песню «Shake it» вместе с греческим певцом Сакисом Рувасом.
Ролик был снят в 2004 году. В тот момент Виктории было всего 17 лет.
Виктория Дайнеко:
Минутка ностальгии и мои 17 лет. Как же я люблю проект «Фабрика Звёзд» и как ему благодарна.
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/victoriadaineko
Подписчики поблагодарили девушку за такое ностальгическое видео и рассказали, как они переживали за «фабрикантов».
«Спасибо за восстановленные воспоминания»,
«Это было замечательное время. Мы не могли оторваться от телевизора, когда шла «Фабрика»... И болела я как раз за вас!!! И очень радовалась, когда объявили победителя. Хороший был проект».
Фото: instagram.com/victoriadaineko
Виктория Дайнеко не первая участница проекта, которая ностальгировала по «Фабрике». Не так давно веселым видео поделилась Полина Гагарина.
«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (смотрите здесь).