«Мы надеемся посмотреть на то, как возникла Вселенная». За что дали Нобелевскую премию по физике

Новости мира. 3 октября Нобелевскую премию по физике присудили ученым Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Баришу за обнаружение гравитационных волн и исследования в данной области.

Гравитационную волну ожидают столетиями, и затем их может быть сразу четыре. Или так, вероятно, кажется тем, кто отдал десятилетия на разработку и создание сложнейших приборов, которые необходимы для обнаружения едва уловимых в космическом пространстве волн. Их существование предсказал еще Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности в 1905.

Первая гравитационная волна, зарегистрированная физиками, достигла Земли 14 сентября 2015 года. Колебания зафиксировала лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория Ligo (США). Вторая дошла тремя месяцами позже, а в январе 2017 — третья. Когда в августе подошла четвертая, то ее зарегистрировали две обсерватории: Ligo и Virgo (Италия).

Каждая гравитационная волна была порождена сильными столкновениями черных дыр более миллиарда лет назад. При том, что за обнаружение волн Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн были удостоены Нобелевской премии 2017 года, на данный момент интерес для астрономов представляет то, что предстоит узнать о Вселенной.

Шейла Рован, глава института, занимающегося исследованиями гравитации:

Это история из двух частей. Сначала появилась задача сделать приборы достаточно чувствительными для обнаружения волн. Но на этом первая часть истории завершилась, и началась следующая. Мы действительно находимся в преддверии обнаружения нового способа исследования Вселенной. И в этом огромный интерес.

Гравитационные волны не так просто обнаружить. Хотя они слабые, их сложно замаскировать. Поэтому будущие наблюдения за волнами могут позволить ученым преодолеть оптические пределы и увидеть, как выглядела Вселенная после большого взрыва.

Райнер Вайсс:

Когда-то, не с имеющимися сейчас детекторами, мы надеемся посмотреть на то, как возникла Вселенная. Что станет одним из самых завораживающих зрелищ, которые сможет увидеть человек.

Андреас Фрейз, профессор и научный сотрудник Ligo в Бирмингемском университете:

Одна из загадок — то, как происходила трансформация с момента, когда все было бесформенным, до настоящего, когда все имеет форму.

Полагают, что в результате трансформации во Вселенной осталась информация в виде гравитационной волны, которую можно будет видеть с помощью детекторов будущего, которые будут более чувствительны, чем Ligo.

Есть еще множество других явлений, на которые ученые надеются в скором времени пролить свет. Изучая гравитационные волны, ученые надеются узнать, что происходит внутри коллапсирующей звезды.

Когда заработала обсерватория Ligo, ученые полагали, что первые волны, которые они обнаружили, вероятно, произошли от столкновения нейтронных звезд, самых необычных сущностей во Вселенной. Нейтронные звезды порождаются, когда гаснет крупная звезда.

Педро Феррейра, профессор астрофизики Оксфордского университета:

Некоторые сверхновые звезды взрываются и завершают свое существование как черные дыры, другие же — как нейтронные звезды.

То, что ученые ожидают увидеть, и, возможно, скоро увидят, — это то, как две нейтронные звезды выходят на орбиты друг друга и движутся вместе. Если можно будет увидеть эти явления, то нам станут известны фундаментальные физические истины, а это достаточно увлекательно.

В планах создать свои собственные гравитационные детекторы и у других стран, в числе которых Япония и Индия. Еще более амбициозно намерение Европейского космического агентства: отправить в космос космическую антенну, использующую принцип космического интерферометра Lisa.

С помощью этой миссии намереваются обнаружить гораздо более слабые гравитационные волны, чем это возможно на Земле.

Райнер Вайс:

Многие из нас, кто занимался этим исследованием, действительно предполагают, что нам предстоит узнать то, что до сих пор было неизвестно.

Нам известно о черных дырах и нейтронных звездах. Мы надеемся, что можно будет увидеть множество явлений, так как они порождают гравитационные волны. Это станет началом новой эры в науке.

Перевод с The Guardian: Мария Харзеева