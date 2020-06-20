Прямой эфир

Никто и не замечал. Николай Басков показал фотографию, которая поразила пользователей соцсетей

20 июня 2020 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российский певец Николай Басков поделился новой фотографией на своей странице в Instagram. Артист захотел показать, насколько серьёзные перемены с ним произошли за последние несколько месяцев.

«Меня теперь тоже не узнают», – весело подписал снимок исполнитель.

Никто и не замечал. Николай Басков показал фотографию, которая поразила пользователей соцсетей -1

Фото: instagram.com/nikolaibaskov 

Некоторые пользователи соцсети поразились: они и не замечали, что Басков набрал вес. И только теперь, когда артист сравнил фото, изменение в телосложении стало очевидным.  

«После февральских съёмок отъелся. Знал, что придётся пояс затянуть», – пошутил Николай.  

Однако большинство фанатов музыканта отметили, что для них не важен его вес. Главное – чтобы человек был хорошим. Впрочем, поклонники признали, что теперь Басков выглядит значительно брутальнее.  

Кстати, ранее мы захотели узнать, как выглядели популярные артисты в юности. А вы помните Николая Баскова таким (здесь подробнее)?  

# Звезды # калейдоскоп # Николай Басков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё
20 июня 2020 13:50

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
20 июня 2020 11:29

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?

Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов
20 июня 2020 09:27

Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов