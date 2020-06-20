Никто и не замечал. Николай Басков показал фотографию, которая поразила пользователей соцсетей

Новости России. Российский певец Николай Басков поделился новой фотографией на своей странице в Instagram. Артист захотел показать, насколько серьёзные перемены с ним произошли за последние несколько месяцев.

«Меня теперь тоже не узнают», – весело подписал снимок исполнитель.