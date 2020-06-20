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Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?

20 июня 2020 11:29
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В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20 лет назад? И вскоре выясняется, что это так и есть, просто все забыли. Мы собрали девять снимков, на которых популярные артисты непривычно молодые. 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды 

Дороти Ламур 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -1

Фото: vk.com/ru.esquire 

Фаина Раневская 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -3

Фото: instagram.com/vkinomire 

Фредди Меркьюри 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -5

Фото: vk.com/ru.esquire 

Маколей Калкин и Элайджа Вуд 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -7

Фото: кадр из фильма «Добрый сынок» 

Елена Степаненко 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -9

Фото: instagram.com/esheneve4er 

Александр Рыбак 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -11

Фото: instagram.com/rybakofficial 

Ольга Орлова 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -13

Фото: instagram.com/olgaorlova1311 

Шэрон Стоун 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -15

Фото: instagram.com/sharonstone 

Сэмюэл Л. Джексон 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото? -17

Фото: twitter.com/GAFollowers 

Кстати, ранее мы собрали фотографии знаменитостей, которые воспитывают сыновей и дочерей. Как родители выглядели в возрасте своих детей – смотрите здесь

# Звезды

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