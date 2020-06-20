Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?

В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20 лет назад? И вскоре выясняется, что это так и есть, просто все забыли. Мы собрали девять снимков, на которых популярные артисты непривычно молодые.

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды

Дороти Ламур