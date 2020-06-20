Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20 лет назад? И вскоре выясняется, что это так и есть, просто все забыли. Мы собрали девять снимков, на которых популярные артисты непривычно молодые.
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Дороти Ламур
Фото: vk.com/ru.esquire
Фаина Раневская
Фото: instagram.com/vkinomire
Фредди Меркьюри
Фото: vk.com/ru.esquire
Маколей Калкин и Элайджа Вуд
Фото: кадр из фильма «Добрый сынок»
Елена Степаненко
Фото: instagram.com/esheneve4er
Александр Рыбак
Фото: instagram.com/rybakofficial
Ольга Орлова
Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Шэрон Стоун
Фото: instagram.com/sharonstone
Сэмюэл Л. Джексон
Фото: twitter.com/GAFollowers
Кстати, ранее мы собрали фотографии знаменитостей, которые воспитывают сыновей и дочерей. Как родители выглядели в возрасте своих детей – смотрите здесь.