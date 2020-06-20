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Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё

20 июня 2020 13:50
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Вам нравится, когда всё сделано идеально? Часто можно слышать, что идеал недостижим. Психологи говорят, что стремление к совершенству вызывает у людей сильный стресс. Однако разве это всё имеет значение, когда мы видим, как человек превосходно справляется со своей работой? Или когда кто-то достигает невероятных высот в своём хобби?

Мы нашли одиннадцать фотографий, которые вызовут острое ощущение счастья у перфекционистов и порадуют всех остальных.

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -1

Фото: pikabu.ru / ProkaZa

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -3

Фото: reddit.com/user/Big-Boy-Parrot

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -5

Фото: pikabu.ru / kuchka70

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -7

Фото: reddit.com/user/dr_lugh

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -9

Фото: pikabu.ru / Prostoilogin

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -11

Фото: reddit.com/user/ReasonablyConfused

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -13

Фото: pikabu.ru / Prostoilogin

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -15

Фото: instagram.com/heidi.annalise.art

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -17

Фото: pikabu.ru / alexmix

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -19

Фото: pikabu.ru / kuchka70

Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё -21

Фото: pikabu.ru / 4nat1k

Кстати, недавно мы собрали коллекцию снимков, которые прекрасны по-своему. Все эти фотографии были сделаны очень вовремя – здесь подробнее

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