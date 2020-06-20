Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё
Вам нравится, когда всё сделано идеально? Часто можно слышать, что идеал недостижим. Психологи говорят, что стремление к совершенству вызывает у людей сильный стресс. Однако разве это всё имеет значение, когда мы видим, как человек превосходно справляется со своей работой? Или когда кто-то достигает невероятных высот в своём хобби?
Мы нашли одиннадцать фотографий, которые вызовут острое ощущение счастья у перфекционистов и порадуют всех остальных.
Фото: pikabu.ru / ProkaZa
Фото: reddit.com/user/Big-Boy-Parrot
Фото: pikabu.ru / kuchka70
Фото: reddit.com/user/dr_lugh
Фото: pikabu.ru / Prostoilogin
Фото: reddit.com/user/ReasonablyConfused
Фото: pikabu.ru / Prostoilogin
Фото: instagram.com/heidi.annalise.art
Фото: pikabu.ru / alexmix
Фото: pikabu.ru / kuchka70
Кстати, недавно мы собрали коллекцию снимков, которые прекрасны по-своему. Все эти фотографии были сделаны очень вовремя – здесь подробнее.