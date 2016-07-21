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Видеохит: запертый в машине пес сел за руль и запел

21 июля 2016 14:32
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Новости России. В Сети популярность набирает видео, героем которого стал пес-автомобилист. Буквально за сутки ролик, снятый на стоянке одного из магазинов Брянска, набрал десятки тысяч просмотров.

Хозяин, судя по всему, ушел за покупками, оставив пса одного в машине. Пес быстро заскучал и, забравшись на водительское сидение, начал нажимать на клаксон и громко подвывать ему в такт.

На концерт успели прохожие. Они запечатлели происходящее на видео. Благодаря им ролик и стал достоянием общественности.

Животные все чаще становятся героями забавных роликов.

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# калейдоскоп # Необычное

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