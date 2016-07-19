Пропустить нельзя, подписаться. 3 Instagram о животных

Концептуальные фотографии, выполненные технично и с большим вкусом, порой нужно разбавлять незамысловатыми изображениями животных, чтобы не приедалось.



Аккаунты со снимками котиков и собачек, способных довести до приступа умиления даже самого брутального мужщину, найти по тегам не составляет труда. Мы постарались отыскать профили, где хозяева, помимо безмерной любви к своему питомцу, вовсю проявили свою креативность.

Virinka

Дизайнер интерьера Ирина обожает свою кошку Асю. 70 тысяч подписчиков разделяют с хозяйкой любовь к прекрасному животному.