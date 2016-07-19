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Пропустить нельзя, подписаться. 3 Instagram о животных

19 июля 2016 14:17
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Концептуальные фотографии, выполненные технично и с большим вкусом, порой нужно разбавлять незамысловатыми изображениями животных, чтобы не приедалось. 

Аккаунты со снимками котиков и собачек, способных довести до приступа умиления даже самого брутального мужщину, найти по тегам не составляет труда. Мы постарались отыскать профили, где хозяева, помимо безмерной любви к своему питомцу, вовсю проявили свою креативность.

Virinka
Дизайнер интерьера Ирина обожает свою кошку Асю. 70 тысяч подписчиков разделяют с хозяйкой любовь к прекрасному животному. 

Пропустить нельзя, подписаться. 3 Instagram о животных-1

Jeniкrauze
Те, кто отдает предпочтение собакам, наверняка не раз оставят лайк под фото песиков по кличке Холст и Мона Лиза.

Пропустить нельзя, подписаться. 3 Instagram о животных-4

Hedgehog

Аккаунт о жизни трех ежей. Милее и быть не может.

Пропустить нельзя, подписаться. 3 Instagram о животных-7

Автор: Наталия Колешко

# Фотофакт # калейдоскоп # Животные

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