Очевидцы – о козах, бродивших в центре Минска: «Пытались проникнуть в лифт подземного перехода»

Новости Беларуси. Свидетелями необычной картины стали минчане и гости столицы. Три козы абсолютно спокойно разгуливали возле железнодорожного вокзала в Минске. Животные, судя по комментариям очевидцев, с удовольствием ели цветы с клумб и вели себя очень дружелюбно.

Многие пешеходы не упустили возможность сделать фото с козами.

Зміцер Андрэеў (запись в Instagram):

Три козы перебежали перекресток улиц Кирова и Бобруйской, после чего пытались проникнуть в лифт подземного перехода.



Во избежание гибели животных или аварии, коз забрали сотрудники ГАИ и передали в «Фауну города». Хозяина животных разыскать пока не удалось.