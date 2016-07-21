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Очевидцы – о козах, бродивших в центре Минска: «Пытались проникнуть в лифт подземного перехода»

21 июля 2016 13:04
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Новости Беларуси. Свидетелями необычной картины стали минчане и гости столицы. Три козы абсолютно спокойно разгуливали возле железнодорожного вокзала в Минске. Животные, судя по комментариям очевидцев, с удовольствием ели цветы с клумб и вели себя очень дружелюбно.

Многие пешеходы не упустили возможность сделать фото с козами.

Зміцер Андрэеў (запись в Instagram):
Три козы перебежали перекресток улиц Кирова и Бобруйской, после чего пытались проникнуть в лифт подземного перехода.

Во избежание гибели животных или аварии, коз забрали сотрудники ГАИ и передали в «Фауну города». Хозяина животных разыскать пока не удалось.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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