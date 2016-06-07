Прямой эфир

Как енот объятьями нейтрализовал грабителя с молотком: невероятная история в московском магазине

07 июня 2016 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. История о ласковом еноте, который смог предотвратить ограбление. В один из московских магазинов женской одежды ворвался грабитель. Угрожая сотруднице молотком, он требовал деньги. Однако уже через несколько секунд был вынужден спасаться бегством. Причину такого поведения выяснили, посмотрев запись с камеры видеонаблюдения.

Оказалось, когда молодой человек находился в магазине, к нему подошел енот и обнял его за ногу. От неожиданности хулиган испугался и убежал. К слову, зверек по имени Лакши принадлежит работнице магазина, которая часто берет его с собой на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
В Казахстане ликвидировали еще одного боевика, причастного к терактам в Актобе
07 июня 2016 07:36

В Казахстане ликвидировали еще одного боевика, причастного к терактам в Актобе

Министра экономики Франции закидали яйцами его же политические единомышленники
07 июня 2016 07:13

Министра экономики Франции закидали яйцами его же политические единомышленники

В Актобе жителям советуют не выходить на улицы: атаки боевиков признали терактами
06 июня 2016 15:27

В Актобе жителям советуют не выходить на улицы: атаки боевиков признали терактами