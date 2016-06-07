Как енот объятьями нейтрализовал грабителя с молотком: невероятная история в московском магазине

Новости России. История о ласковом еноте, который смог предотвратить ограбление. В один из московских магазинов женской одежды ворвался грабитель. Угрожая сотруднице молотком, он требовал деньги. Однако уже через несколько секунд был вынужден спасаться бегством. Причину такого поведения выяснили, посмотрев запись с камеры видеонаблюдения.

Оказалось, когда молодой человек находился в магазине, к нему подошел енот и обнял его за ногу. От неожиданности хулиган испугался и убежал. К слову, зверек по имени Лакши принадлежит работнице магазина, которая часто берет его с собой на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.