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Видеохит: в Китае детеныши панды отобрали у уборщицы корзину с листьями

17 мая 2016 15:08
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Новости Китая. Бамбуковые медведи из китайской провинции Сычуань стремительно набирают популярность в интернете. Детеныши большой панды устроили погром в своем вольере, когда туда пришла уборщица. 

Панды стали разбрасывать по вольеру листья и играть с корзиной для мусора. Попытки женщины отобрать у животных ведерко не увенчались успехом. 

Видео, опубликованное на странице CCTV News в Facebook 15 мая, уже посмотрели более трех миллионов человек.

Панды пользуются особой популярностью у пользователей социальных сетей. Напомним, в начале года мир покорил панда Тянь-Тянь. Он проснулся и пришел в восторг от огромных сугробов. 

Как тогда рассказали сотрудники Национального зоопарка Вашингтона, он всегда радуется снегу, но таким довольным выглядит впервые. Впрочем, судите сами – видео здесь.

# Человек и животные # калейдоскоп

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