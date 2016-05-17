Видеохит: в Китае детеныши панды отобрали у уборщицы корзину с листьями

Новости Китая. Бамбуковые медведи из китайской провинции Сычуань стремительно набирают популярность в интернете. Детеныши большой панды устроили погром в своем вольере, когда туда пришла уборщица.



Панды стали разбрасывать по вольеру листья и играть с корзиной для мусора. Попытки женщины отобрать у животных ведерко не увенчались успехом.

Видео, опубликованное на странице CCTV News в Facebook 15 мая, уже посмотрели более трех миллионов человек.

Панды пользуются особой популярностью у пользователей социальных сетей. Напомним, в начале года мир покорил панда Тянь-Тянь. Он проснулся и пришел в восторг от огромных сугробов.

Как тогда рассказали сотрудники Национального зоопарка Вашингтона, он всегда радуется снегу, но таким довольным выглядит впервые. Впрочем, судите сами – видео здесь.