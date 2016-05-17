Европейский вещательный союз рассмотрит петицию об итогах «Евровидения»
Европейский вещательный союз рассмотрит петицию об итогах «Евровидения». Об этом стало известно во вторник днем.
Интернет-петиция с призывом перепроверить результаты песенного конкурса «Евровидение-2016» появилась на портале Change.org сразу после оглашения результатов. Количество подписавшихся уже превысило 250 тысяч.
Пол Джордан, пресс-секретарь EBU:
Мы знаем о петиции, и вопрос будет обсужден сегодня и ответ EBU будет опубликован позже.
Также он отметил, что считает «маловероятным, что результаты будут пересмотрены».
Напомним, победительницей «Евровидения» стала исполнительница из Украины. Джамала набрала в общей сложности 534 балла.
Монс Зелмерлёв, победитель «Евровидения-2015», передает Джамале трофей конкурса Хрустальный микрофон
В 2016 году на международном конкурсе песни поменялись правила определения победителя. Теперь сначала оглашаются баллы профессионального жюри, затем к ним добавляются итоги зрительского голосования.
По сумме баллов от профессионального и зрительского жюри на втором месте оказалась представительница Австралии, на третьем – россиянин Сергей Лазарев. Здесь подробности.