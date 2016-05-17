Европейский вещательный союз рассмотрит петицию об итогах «Евровидения». Об этом стало известно во вторник днем.



Интернет-петиция с призывом перепроверить результаты песенного конкурса «Евровидение-2016» появилась на портале Change.org сразу после оглашения результатов. Количество подписавшихся уже превысило 250 тысяч.

Пол Джордан, пресс-секретарь EBU:

Мы знаем о петиции, и вопрос будет обсужден сегодня и ответ EBU будет опубликован позже.