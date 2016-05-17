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Европейский вещательный союз рассмотрит петицию об итогах «Евровидения»

17 мая 2016 11:51
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Европейский вещательный союз рассмотрит петицию об итогах «Евровидения». Об этом стало известно во вторник днем.

Интернет-петиция с призывом перепроверить результаты песенного конкурса «Евровидение-2016» появилась на портале Change.org сразу после оглашения результатов. Количество подписавшихся уже превысило 250 тысяч.

Пол Джордан, пресс-секретарь EBU:
Мы знаем о петиции, и вопрос будет обсужден сегодня и ответ EBU будет опубликован позже.

Также он отметил, что считает «маловероятным, что результаты будут пересмотрены».

Европейский вещательный союз рассмотрит петицию об итогах «Евровидения»-1

Напомним, победительницей «Евровидения» стала исполнительница из Украины. Джамала набрала в общей сложности 534 балла.


Монс Зелмерлёв, победитель «Евровидения-2015», передает Джамале трофей конкурса Хрустальный микрофон

В 2016 году на международном конкурсе песни поменялись правила определения победителя. Теперь сначала оглашаются баллы профессионального жюри, затем к ним добавляются итоги зрительского голосования. 

По сумме баллов от профессионального и зрительского жюри на втором месте оказалась представительница Австралии, на третьем – россиянин Сергей Лазарев. Здесь подробности.

# калейдоскоп # Евровидение 2016 # Джамала

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