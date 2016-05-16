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Девушка утопила иномарку в заливе и едва не лишилась жизни, следуя указаниям навигатора

16 мая 2016 13:59
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Новости Канады. 23-летняя жительница Канады отделалась испугом. А вот Toyota Yaris, по информации зарубежных изданий, восстановлению не подлежит. Неприятный инцидент произошел ночью.

В условиях плохой видимости женщина пропустила нужный поворот и, оказавшись в незнакомой местности, заехала по указаниям навигатора в залив Джорджиан-Бей озера Гурон.



Водитель успела открыть окно Toyota Yaris до того, как машина заглохла, и выбралась из погружавшегося на дно транспортного средства.

Телефон остался в автомобиле. Поэтому, чтобы позвать на помощь, канадке пришлось проплыть около 30 метров в холодной воде. После чего дойти до местной гостиницы.

Девушка утопила иномарку в заливе и едва не лишилась жизни, следуя указаниям навигатора -1



Напомним, неделю назад в сводки происшествий попал житель Минска. Мужчин утопил внедорожник с прицепом в Августовском канале, пытаясь достать заглохший катер. Видео и другие подробности здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Авария в США

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