Девушка утопила иномарку в заливе и едва не лишилась жизни, следуя указаниям навигатора

Новости Канады. 23-летняя жительница Канады отделалась испугом. А вот Toyota Yaris, по информации зарубежных изданий, восстановлению не подлежит. Неприятный инцидент произошел ночью.



В условиях плохой видимости женщина пропустила нужный поворот и, оказавшись в незнакомой местности, заехала по указаниям навигатора в залив Джорджиан-Бей озера Гурон.







Водитель успела открыть окно Toyota Yaris до того, как машина заглохла, и выбралась из погружавшегося на дно транспортного средства.



Телефон остался в автомобиле. Поэтому, чтобы позвать на помощь, канадке пришлось проплыть около 30 метров в холодной воде. После чего дойти до местной гостиницы.