Мопс из Нью-Йорка покоряет Instagram своими нарядами

Новости США. За жизнью мопса Мэйбла следят более тысячи человек. Это собачка из Нью-Йорка стала звездой социальной сети Instagram благодаря своей хозяйке, которая выкладывает ее фотографии в разных одежках.
Под каждым фото – сотни комментариев, больше восторженных.
«Насколько комфортно мопс ощущает себя в этих нарядах?» – вопрос, который задают хозяйке пса очень часто. Лорен Ротберг уверена: Мэйбл чувствует себя прекрасно в костюмах.
Лорен Ротберг, владелица Мэйсбла:
Мэйбл меняет свои костюмы каждый день.
Одежда для собак: прихоть хозяев или необходимость во время прогулок? Мнение специалистов здесь.