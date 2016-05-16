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Мопс из Нью-Йорка покоряет Instagram своими нарядами

16 мая 2016 12:42
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Новости США. За жизнью мопса Мэйбла следят более тысячи человек. Это собачка из Нью-Йорка стала звездой социальной сети Instagram благодаря своей хозяйке, которая выкладывает ее фотографии в разных одежках.

Под каждым фото – сотни комментариев, больше восторженных.

«Насколько комфортно мопс ощущает себя в этих нарядах?» – вопрос, который задают хозяйке пса очень часто. Лорен Ротберг уверена: Мэйбл чувствует себя прекрасно в костюмах.

Лорен Ротберг, владелица Мэйсбла:
Мэйбл меняет свои костюмы каждый день.

Одежда для собак: прихоть хозяев или необходимость во время прогулок? Мнение специалистов здесь.

# Домашние животные # Фотофакт # калейдоскоп # Лорен Ротберг

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