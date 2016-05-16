Мопс из Нью-Йорка покоряет Instagram своими нарядами

Новости США. За жизнью мопса Мэйбла следят более тысячи человек. Это собачка из Нью-Йорка стала звездой социальной сети Instagram благодаря своей хозяйке, которая выкладывает ее фотографии в разных одежках.



Под каждым фото – сотни комментариев, больше восторженных.

«Насколько комфортно мопс ощущает себя в этих нарядах?» – вопрос, который задают хозяйке пса очень часто. Лорен Ротберг уверена: Мэйбл чувствует себя прекрасно в костюмах.



Лорен Ротберг, владелица Мэйсбла:

Мэйбл меняет свои костюмы каждый день.