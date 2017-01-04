Видеохит: 2-летний мальчик спас брата-близнеца из-под рухнувшего комода
Новости США. Ролик, загруженный на YouTube 31 декабря прошлого года, уже посмотрели более шести миллионов раз (на момент написания материала).
Установленная в комнате видеокамера запечатлела, как двухлетние братья-близнецы Броуди и Брок Шофф во время игры пытались забраться в ящики комода. Предмет мебели рухнул на одного из братьев, второй тут же бросился ему на помощь.
После нескольких попыток малыш смог приподнять огромный шкаф и вызволить своего братика из ловушки.
В Сеть ролик выложили родители малышей. Мама и папа сделали видео достоянием общественности для того, чтобы другие родители, у кого есть маленькие дети, не оставляли их без присмотра в комнате, где так легко перевернуть мебель.
К сожалению, все чаще беспечность родителей становится причиной трагедий. Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях. Оставленные без присмотра, выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...
Когда «нет» может означать «да»: почему дети не понимают родителей и кто виноват, если случилась беда? Здесь подробности.