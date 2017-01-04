Видеохит: 2-летний мальчик спас брата-близнеца из-под рухнувшего комода

‍Новости США. Ролик, загруженный на YouTube 31 декабря прошлого года, уже посмотрели более шести миллионов раз (на момент написания материала).

Установленная в комнате видеокамера запечатлела, как двухлетние братья-близнецы Броуди и Брок Шофф во время игры пытались забраться в ящики комода. Предмет мебели рухнул на одного из братьев, второй тут же бросился ему на помощь.

После нескольких попыток малыш смог приподнять огромный шкаф и вызволить своего братика из ловушки.