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Видеохит: 2-летний мальчик спас брата-близнеца из-под рухнувшего комода

04 января 2017 13:28
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‍Новости США. Ролик, загруженный на YouTube 31 декабря прошлого года, уже посмотрели более шести миллионов раз (на момент написания материала).

Установленная в комнате видеокамера запечатлела, как двухлетние братья-близнецы Броуди и Брок Шофф во время игры пытались забраться в ящики комода. Предмет мебели рухнул на одного из братьев, второй тут же бросился ему на помощь. 

После нескольких попыток малыш смог приподнять огромный шкаф и вызволить своего братика из ловушки.

Видеохит: 2-летний мальчик спас брата-близнеца из-под рухнувшего комода-1

В Сеть ролик выложили родители малышей. Мама и папа сделали видео достоянием общественности для того, чтобы другие родители, у кого есть маленькие дети, не оставляли их без присмотра в комнате, где так легко перевернуть мебель.

К сожалению, все чаще беспечность родителей становится причиной трагедий. Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях. Оставленные без присмотра, выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Когда «нет» может означать «да»: почему дети не понимают родителей и кто виноват, если случилась беда? Здесь подробности.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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