Александра Александровна: как Глеб встречал жену и дочку из роддома

Новости Беларуси. Из разных уголков мира прославленный белорусский футболист Александр Глеб продолжает получать поздравления. Напомним, за четыре дня до Нового года супруга Светлана подарила ему дочь (подробнее здесь).





Источник фото: instagram.com/alexgleb/



«Любимая, спасибо за дочку», – так подписал Александр этот снимок.



Чуть позже стало известно: девочку назвали Александрой. Имя для кукольной девочки (так ласково родители называют дочурку) выбрали еще задолго до родов. Во-первых, в честь папы. Во-вторых, при выборе имени, Светлана руководствовалась и народным правилом: если имена детей будут начинаться на одну и ту же букву, они будут прекрасно ладить. Напомним, у Светланы есть дочь Анастасия от первого брака.





Источник фото: instagram.com/_nastik._/



Анастасия души не чает в новорожденной сестренке. Несколько дней назад на своей страничке в социальной сети Настя опубликовала трогательный снимок. Детская в розовых шарах – комната, которую украсили Анастасия и Александр Глеб.



Анастасия Губаревич (запись в Instagram):

Вот так мы встретили нашу любимку. Сашенька сладко спит в своей кроватке, а мы не можем от нее отойти. Дом наполнился нежным запахом младенца.