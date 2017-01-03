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Александра Александровна: как Глеб встречал жену и дочку из роддома

03 января 2017 16:42
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Александра Александровна: как Глеб встречал жену и дочку из роддома -0

Новости Беларуси. Из разных уголков мира прославленный белорусский футболист Александр Глеб продолжает получать поздравления. Напомним, за четыре дня до Нового года супруга Светлана подарила ему дочь (подробнее здесь).


Источник фото: instagram.com/alexgleb/

«Любимая, спасибо за дочку», – так подписал Александр этот снимок.

Чуть позже стало известно: девочку назвали Александрой. Имя для кукольной девочки (так ласково родители называют дочурку) выбрали еще задолго до родов. Во-первых, в честь папы. Во-вторых, при выборе имени, Светлана руководствовалась и народным правилом: если имена детей будут начинаться на одну и ту же букву, они будут прекрасно ладить. Напомним, у Светланы есть дочь Анастасия от первого брака.


Источник фото: instagram.com/_nastik._/

Анастасия души не чает в новорожденной сестренке. Несколько дней назад на своей страничке в социальной сети Настя опубликовала трогательный снимок. Детская в розовых шарах – комната, которую украсили Анастасия и Александр Глеб.

Анастасия Губаревич (запись в Instagram):
Вот так мы встретили нашу любимку. Сашенька сладко спит в своей кроватке, а мы не можем от нее отойти. Дом наполнился нежным запахом младенца.

# Фотофакт # калейдоскоп # Дети и родители # Александр Глеб # Светлана Глеб # Анастасия Губаревич

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