Это была не только моя тайна: отрывок из книги Кэрри Фишер, посвященный Харрисону Форду

Керри Фишер ушла из жизни, не дожив трех дней до своего любимого праздника – Нового года. 28 декабря в Лос-Анджелесе сотни людей вышли на улицы в костюмах персонажей «Звездных воин», чтобы почтить память любимой актрисы. Судя по тому, что пишут в социальных сетях поклонники великой актрисы, в эти дни тысячи людей в разных уголках мира перечитывают книгу The Princess Diarist, написанную по мотивам ее дневников.

Фишер, при жизни всегда отрицавшая роман с Харрисоном Фордом, один единственный раз, в этой книге, признается: была влюблена по уши, а их совместную историю называет «ночью длиной в три месяца».





Ford and Fisher. Ноябрь 1978. Photograph: George Brich/AP

The Guardian: Когда они встретились на съемках «Звездных войн» и закрутили роман, Кэрри было всего 19. Пожалуй, самое удивительное заключается в том, что признание заняло у Кэрри Фишер так много времени. Вопрос по поводу возможного романа между актерами задавали Фишер бесчисленное количество раз. И каждый раз она отвечала, что это невозможно: ведь Харрисон Форд был на целых 14 лет старшее её. В дневнике описывается 19-летняя девушка, мысли которой глубоко пронизаны тоской и ненавистью к себе. В то время Кэрри уже посещала психолога, и чуть позже ей поставят диагноз – биполярное расстройство.

Фишер всегда писала о себе с невероятной честностью. Почему она так долго ждала, чтобы рассказать эту историю?





Photograph: Allstar/Lucasfilm

«Это была не только моя тайна», – говорит Фишер, намекая на то, что во время их романа Форд был женат на Мэри Марквардт. Вскоре после этого он развелся и женился на сценаристе Мелиссе Мэтисон, которая была близкой подругой Фишер и умерла в прошлом году. Возможно, Кэрри не освещала роман из уважения к Мэтисон? Но она тогда еще не была женой Форда. Может актриса сделала это ради денег? Нет. Фишер смеется: «О, это были не такие большие деньги. У меня был заранее подписанный договор, так что не было ничего вроде: «Мы заплатим вам миллион долларов, если вы расскажете какую-нибудь тайну». Перечитывая свою книгу, Фишер говорит, что она была поражена насколько чувственной она получилась. Там нет ни доли иронии, все написано от чистого сердца. Актриса отмечает, что это самая личная вещь, которую она писала.



2015 год. Photograph: Allstar/Disney/Lucasfilm

Один из вопросов, который она постоянно задает себе в «Дневниках Принцессы»: догадывается ли Форд о ее чувствах? Каково же ее мнение сейчас? «Я не думаю, что до этого момента он знал о масштабе моих чувств». Также она признается, что на протяжении долгих лет пыталась выбросить из головы все связанные с этим переживания. Что же думает о книге сам Форд? Актриса уверяет, что не знает. «Я отправила ему книгу, а ответа так и не дождалась».

Фишер знает, что вряд ли он будет благодарен ей за освещение этой истории. «Я не думаю, что он хочет, чтобы подробности его жизни были кому-то известны».





Photo by Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

Говоря о самих отношениях, актриса признается, что ситуация застала ее врасплох. «Я была в шоке от того, что я понравилась ему. Он воспринимал меня, как опытную и уверенную в себе девушку, когда я всего лишь хотела казаться такой. И мне кажется, он вряд ли об этом догадывался». Я была уверена, что между нами не может быть ничего романтического. В выражении его лица было что-то пугающее. Казалось, ему было плевать на всех. В тот момент я подумала: «Этот парень будет звездой. Не просто знаменитостью, а именно кинозвездой». В то время как Форд был номером один для Кэрри, она уверяет, что была, наверное, пятнадцатой в списке его приоритетов. В интервью часто чувствовалась ее опустошенность.

«Да, я чувствовала невыносимую боль, но в большинстве своем из-за подросткового максимализма и некоторых проблем с психическим здоровьем, о которых в тот момент я еще не знала. С 15 лет я ходила на приемы к психологу. Когда врач спросил зачем я пришла, я ответила: «Я хочу перестать так сильно плакать».





STEVE LARSON/THE DENVER POST VIA GETTY

Спустя время она говорила, что испытывает смешанные чувства к тому периоду. «Мне бы не хотелось переживать это снова. Этот роман стал одним из самых сильных переживаний в моей жизни. Все было новым и захватывающим. Тогда мы резко стали известны, но я особо не почувствовала славы, так как была сосредоточена на отношениях».

На вопрос, повлиял ли роман с Фордом на её последующие отношения, Кэрри отвечает: «Как ни странно, да. Я не могу сказать, что они с Полом Саймоном были противоположностями». Фишер встречалась с Саймоном на протяжении шести лет, после чего они вступили в брак, который продлился 11 месяцев. «У нас была такая же разница в возрасте, оба они были умны и рассудительны, и, что самое главное, оба остроумны».



