Близнецы в США родились в разные годы
Новости США. Малыши появились на свет с разницей в пару минут, но в разные годы. Необычный случай зафиксирован в штате Аризона.
В 23:51 тридцать первого декабря 2016 года мир о своем появлении оповестил Сойер, а через минуту после полуночи – Эверетт.
Папа близнецов уверен: старший брат частенько будет напоминать младшему о своем первенстве.
Отец семейства:
Мы предполагали, что теоретически такое может случиться, и это действительно произошло.
Год назад в США уже происходила подобная новогодняя история. Первой за минуту до полуночи 31 декабря 2015 года родилась девочка Джейлин, а через две минуты, уже в 2016 году, – мальчик Луис.
По признанию родителей, двойняшек они ждали в конце января, но из-за осложнений во время беременности врачи решили стимулировать роды в новогоднюю ночь (здесь подробнее).