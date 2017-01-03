Близнецы в США родились в разные годы

Новости США. Малыши появились на свет с разницей в пару минут, но в разные годы. Необычный случай зафиксирован в штате Аризона.

В 23:51 тридцать первого декабря 2016 года мир о своем появлении оповестил Сойер, а через минуту после полуночи – Эверетт.