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Видеофакт: сотни муравьёв несут цветы умершему шмелю

22 августа 2018 09:10
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Новости США. Жительница США сняла на видео, как муравьи несут лепестки цветов к умершему шмелю.

Как сообщает ScienceAlert, женщина сняла ролик в то время, когда работала в саду. По ее словам, она наблюдала за тем, как муравьи приносят цветы и оставляют их возле умершего шмеля.

«Похоже, у них похороны».

Видео посмотрели несколько десятков тысяч раз.

Однако специалисты не считают, что женщина наблюдала похоронный ритуал.

Экологи отмечают, что, возможно, муравьи маскируют цветами запах умершего насекомого, а другие эксперты предполагают, что шмель оказался на вершине входа в гнездо и именно поэтому муравьи с лепестками прибывают к нему.

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# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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