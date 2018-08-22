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«Верю, что смогу стать мамой ещё раз». Эвелина Блёданс сделала ЭКО в телеэфире

22 августа 2018 08:21
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Новости России. Актриса Эвелина Блёданс рассказала, что хочет стать мамой еще один раз.

Об этом актриса сообщила в Instagram. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, Блёданс решилась сделать ЭКО. То, как проходила сама процедура, показали в эфире одного из российских телеканалов.

Незадолго до ЭКО Блёданс с сыном Семеном совершили путешествие на родину Ванги.

Эвелина Блёданс:
Я верю, что смогу стать мамой еще раз. И кто считает, что это грех, пусть первый бросит в меня камень.

Также актриса рассказала, что она ждет результата ЭКО и продолжает верить. Слова Эвелины Блёданс приводит телеканал РЕН ТВ.

«Просто на релаксе, без нервов, без каких-то стрессов, просто спокойно ждать. В данном случае может быть только сон, спокойствие, витамины и позитивный настрой».

Эвелина Блёданс мать двоих сыновей – 24-летнего Николая и 6-летнего Семена.

«Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста»: комментарий врача (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Эвелина Бледанс

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