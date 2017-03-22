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Видеофакт: голодная лама довела ребенка до истерики в американском сафари-парке

22 марта 2017 13:15
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Новости США. 19-секундный ролик покорил пользователей социальных сетей. На видео запечатлена поездка семейства Дженсенов в сафари-парка штата Теннесcи.

Во время прогулки у их машины собрались несколько животных. Одна из лам, не дожидаясь угощения, решила отобрать еду у самого младшего члена семьи. Лама просунула голову в открытое окно машины, начав есть из рук испуганного мальчика. 

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# калейдоскоп # Необычное

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