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Моника Белуччи станет ведущей Каннского кинофестиваля

21 марта 2017 12:28
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Новости Франции. Итальянская актриса Моника Белуччи будет выполнять функции ведущей церемоний открытия и закрытия юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.  

Моника Белуччи станет ведущей Каннского кинофестиваля-1

Фото: Getty Images

Церемония станет возвращением Белуччи на фестиваль. Актриса уже вела мероприятие в 2003 году. В 2006 Моника была членом жюри.

Актриса неоднократно представляла на Каннском кинофестивале свои фильмы. В 2000 году на набережной Круазет состоялась премьера детективной драмы Стивена Хопкинса «Под подозрением», в 2002 – скандальной картины Гаспара Ноэ «Необратимость», а в 2008 – драмы Марка Туллио Джордана «Дикая кровь».

Каннский кинофестиваль пройдет 17-28 мая. Председателем жюри выбрал испанский режиссер Педро Альмодовер.  

# Кино # калейдоскоп # Моника Белуччи # Педро Альмодовар # Звезды # Фотофакт # Каннский кинофестиваль

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