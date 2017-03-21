Моника Белуччи станет ведущей Каннского кинофестиваля

Церемония станет возвращением Белуччи на фестиваль. Актриса уже вела мероприятие в 2003 году. В 2006 Моника была членом жюри.

Актриса неоднократно представляла на Каннском кинофестивале свои фильмы. В 2000 году на набережной Круазет состоялась премьера детективной драмы Стивена Хопкинса «Под подозрением», в 2002 – скандальной картины Гаспара Ноэ «Необратимость», а в 2008 – драмы Марка Туллио Джордана «Дикая кровь».

Каннский кинофестиваль пройдет 17-28 мая. Председателем жюри выбрал испанский режиссер Педро Альмодовер.