Сотрудники гомельского МЧС спасли двух собак из заброшенных колодцев: видеофакт

Новости Беларуси. Необычную операцию провели сотрудники Гомельского гарнизона МЧС. 20 августа им дважды пришлось выезжать на спасение животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычную операцию провели сотрудники Гомельского гарнизона МЧС. 20 августа им дважды пришлось выезжать на спасение животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из случаев произошел в Буда-Кошелевском районе. В колодец глубиной около 3,5 метров упала собака.
Для спасения животного пришлось применить штурмовую лестницу и веревку. Питомца успешно подняли на поверхность, после чего он отправился своей дорогой.
Аналогичная история в Калинковичском районе также завершилась благополучно.