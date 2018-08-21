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Сотрудники гомельского МЧС спасли двух собак из заброшенных колодцев: видеофакт

21 августа 2018 11:59
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Новости Беларуси. Необычную операцию провели сотрудники Гомельского гарнизона МЧС. 20 августа им дважды пришлось выезжать на спасение животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники гомельского МЧС спасли двух собак из заброшенных колодцев: видеофакт-1

Один из случаев произошел в Буда-Кошелевском районе. В колодец глубиной около 3,5 метров упала собака.

Сотрудники гомельского МЧС спасли двух собак из заброшенных колодцев: видеофакт-4

Для спасения животного пришлось применить штурмовую лестницу и веревку. Питомца успешно подняли на поверхность, после чего он отправился своей дорогой.

Сотрудники гомельского МЧС спасли двух собак из заброшенных колодцев: видеофакт-7

Аналогичная история в Калинковичском районе также завершилась благополучно.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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