Вицин, Караченцов, Касаткина. Редкие снимки знаменитых советских актёров

Как часто вы проводите время с родителями, бабушками и дедушками? Наверняка они нередко вспоминают своё детство и свою молодость. Рассказывают о тех временах, когда жили в СССР, и утверждают, что всё было намного лучше.

Но мы не будем заниматься сравнениями. Вместо этого признаем, что в Советском Союзе было много хорошего. И особенно хороши были актёры, которых знают и любят по сей день. Поэтому даже сейчас люди продолжают делиться снимками этих артистов, которые находят в своих архивах.

Вячеслав Тихонов

Самой популярной ролью Тихонова стал разведчик Штирлиц в фильме «Семнадцать мгновений весны». Вячеслав Васильевич рассказывал, что для него не было большего счастья, чем когда к нему подходили прохожие и благодарили за его актёрскую игру.