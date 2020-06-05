Брат-2. Что американец узнаёт о русских, когда смотрит любимый нами фильм

Что о русских знает какой-нибудь парень Майкл из Огайо? Ну, возможно, что-то слышал о Толстом, Достоевском, Чехове. Если, конечно не валял дурака в школе. Наверное, о Горбачеве и Путине тоже слегка в курсе. Сенаторы и конгрессмены что-то рассказывают о вмешательстве России в американские выборы. Еще из голливудских боевиков парень знает о безбашенной русской мафии. Всё остальное спрятано где-то далеко в тайниках его воображения. А если Майклу показать фильм «Брат-2»? Какими свежими мыслями о загадочной русской душе обогатится его американская голова? Давайте представим: мы садимся рядом с Майклом на диван в его домике и вместе смотрим любимое нами кино. Мы – уже раз в двадцатый, американец – впервые.

Каким наш приятель увидит человека из России?

Русским до всего есть дело? Собственно, на этой национальной особенности и построен фильм. Американский бизнесмен «кинул» русского хоккеиста на большие деньги – почти миллион долларов. Главный герой Данила Багров летит в Чикаго на разборку. Хоккеист – брат-близнец его боевого друга. Правдолюб Данила пробирается в офис негодяя, отнимает деньги и возвращает наивному спортсмену. Правда победила, в ней сила. Или вот ещё случай. Работает себе тихо-мирно в грязном квартале Чикаго уличная проститутка Мерилин, она же Даша. Так нет же – Даниле надо её спасать из лап американских сутенеров. Она даже не хочет бросать «бизнес», но гость из России так накуролесил, что деваться некуда. Под патриотический детский стишок русский герой кончает всю шайку и потом увозит путану в родные края – туда, где « речка, небо голубое – это всё моё, родное». Майкл замер от удивления.

Для русских нет ничего невозможного? В России все решается быстро и просто. Сделать липовый паспорт и добыть визу, чтобы вылететь в США? Элементарно можно купить. Угнать машину? Легко! Нужно оружие? Какая проблема! Один звонок другу – и ты в подвале московского дома осматриваешь целый арсенал: пистолеты, автоматы, гранаты. Из музея на Красной площади можно выкатить раритетный пулемет. Но бывают другие обстоятельства, из которых русский тоже найдет выход. Есть обломок доски, кусок ржавой трубы, спички и гвозди. Немного знаний и умения, и оружие готово. И даже стреляет. Майкл в шоке.

Для русских не существует правил? Если в Америке нельзя пить пиво в парке на скамейке, значит – нельзя. А русским на запреты начхать. Этот лысый – брат Данилы – сидит с бутылкой и наслаждается. А когда полицейский подошел сделать замечание, он его избил, забрал пистолет и выгреб деньги. Ещё пример. Если русской гражданке с бритой головой вопреки правилам на борту самолета вдруг до взлета захочется водки, русский стюард слегка поломается, но принесет. Есть чему удивляться американцу.

Русские – «без тормозов»? Главный герой на своем пути к справедливости не знает границ. Не моргнув глазом, он убивает каждого, кто оказывается перед ним. Ладно, если это торговцы оружием или сутенеры. Но зачем расстреливать персонал чикагского рок-клуба, обычных сотрудников офиса, где сидит бизнесмен, обманувший хоккеиста?! Русские – опасные люди, наверняка думает простой парень из штата Огайо и начинает почему-то потеть и жадно пить Coca-Cola. (Хотя, если по правде, у них там пули летают почаще, чем в России).

А ещё наш заокеанский друг сообразит, что:

- полицейский в России может одновременно подрабатывать киллером по кличке «Татарин»;

- русские, оказывается, питаются раками. Они их ловят в реке, варят и едят с пивом. Какая дикость!

- русские таксисты – ужасные люди, даже те, что работают в Америке. Они могут тебе хамить всю дорогу, вечно всем недовольны, психуют за рулем. К ним в машину лучше не садиться;

- русские ходят с девками в баню, могут запросто в первый день знакомства переспать хоть с известной певицей, хоть с американской телеведущей. И ни малейшего понятия о каких-то там сексуальных домогательствах! Словом, русским ничто человеческое не чуждо.

… Вот и посмотрели мы в очередной раз фильм «Брат-2», которому исполнилось 20 лет. И будем смотреть ещё. Что до Майкла из Огайо, то нам по барабану, что он думает. Важно то, что американец больше узнал о русском человеке. Это ему дополнение к героям Толстого или Чехова. Если, конечно, он что-то помнит со школы.

Ваш В.Д.