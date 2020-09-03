Весит больше 25 кг. Вот как выглядит самый большой кролик в мире

Всем известно, что хорошего человека должно быть много. Но это также относится и к животным. Очень трудно удержаться от желания обнять и погладить какого-нибудь большого, тёплого и пушистого зверя. И одна семья может похвастаться тем, что у неё самый большой кролик.

Фото: Triangle News

Как сообщает Metro, в 2010 году в Книгу рекордов Гиннесса попал кролик по кличке Дариус. Он весил 22,2 кг, а в длину достигал более 1,2 метра. Теперь же громадного кролика может потеснить с пьедестала его собственный сын по кличке Дэйв. Питомец весит почти 25,5 кг, а вот в длине сын Дариуса не опережает своего отца – тоже 1,2 метра.

Фото: Triangle News

Дэйв родился в январе 2019 года и отличается огромным аппетитом. Кролик активно налегает на морковь, капусту, брокколи, яблоки и прочую еду. Хозяйкой Дэйва является 30-летняя Лия Вудкок, но больше всего времени питомец проводит с её 7-летней дочкой – Эйлой.

Фото: facebook.com/leah.lambert.161

Фото: facebook.com/leah.lambert.161

Фото: facebook.com/leah.lambert.161