Шварценеггер получил подарок и поблагодарил поклонника. Умилились все

Арнольд Шварценеггер поручил от фаната подарок, который связан с самой известной ролью американского актёра. И его ответный поступок растопил сердца поклонников. 30 июля Арнольду исполнилось уже 73 года, однако актёр продолжает сниматься в фильмах и делиться интересными роликами из своей жизни. Шварценеггер показывает своих домашних любимцев, демонстрирует отличную физическую форму и даже раскрывает тайну своего плейлиста.

Фото: instagram.com/schwarzenegger

Все эти действия Шварценеггера лишь увеличивают армию его поклонников, поэтому неудивительно, что в день рождения актёр получает множество подарков и поздравлений. В числе тех, кто захотел порадовать Арнольда, оказался и пользователь Reddit под ником RadonLab. Мужчина захотел связаться с Шварценеггером, но сделать это оказалось не так просто. Тогда RadonLab разместил фотографию своего подарка (курительная трубка) на Reddit и произошло чудо. Её увидел сам Арнольд, который восхитился работой и спросил, может ли он купить это произведение искусства.

Фото: reddit.com/user/RadonLab

RadonLab был потрясён разговором со своим кумиром. Мужчина заверил, что он не собирается брать деньги, а просто хочет узнать, как он может подарить актёру эту трубку. Шварценеггер объяснил и добавил, что в благодарность отправит ему фотографию. И вот RadonLab показал всем снимок Арнольда с его трубкой и признался, что это стало одним из самых ярких событий в его жизни.

Фото: reddit.com/user/RadonLab