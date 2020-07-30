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Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф

30 июля 2020 09:42
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Жираф из зоопарка Австралии попал в Книгу рекордов Гиннесса. Зверь признан самым высоким среди своих собратьев.

Как рассказала Бинди Ирвин на своей странице в Instagram, жираф по кличке Форест, который обитает в зоопарке семьи Ирвин, достигает в высоту 5 метров 69 сантиметров.

Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф -1

Фото: instagram.com/bindisueirwin 

«Мы так гордимся нашим высоким парнем, у него такое прекрасное сердце», – трогательно написала Бинди.

Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф -4

Фото: instagram.com/bindisueirwin 

Пользователи соцсетей порадовались за Фореста и заверили, что он выглядит просто потрясающе.

Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф -7

Фото: instagram.com/bindisueirwin 

Напомним, Бинди Ирвин – телеведущая и защитница природы. Девушка является дочерью знаменитого австралийского натуралиста Стива Ирвина.

Кстати, недавно мы рассказывали о другом примечательном животном. В зоопарке Испании живёт белый львёнок – здесь подробнее.

# Дикие животные # калейдоскоп

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