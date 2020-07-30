Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф
Жираф из зоопарка Австралии попал в Книгу рекордов Гиннесса. Зверь признан самым высоким среди своих собратьев.
Как рассказала Бинди Ирвин на своей странице в Instagram, жираф по кличке Форест, который обитает в зоопарке семьи Ирвин, достигает в высоту 5 метров 69 сантиметров.
Фото: instagram.com/bindisueirwin
«Мы так гордимся нашим высоким парнем, у него такое прекрасное сердце», – трогательно написала Бинди.
Фото: instagram.com/bindisueirwin
Пользователи соцсетей порадовались за Фореста и заверили, что он выглядит просто потрясающе.
Фото: instagram.com/bindisueirwin
Напомним, Бинди Ирвин – телеведущая и защитница природы. Девушка является дочерью знаменитого австралийского натуралиста Стива Ирвина.
Кстати, недавно мы рассказывали о другом примечательном животном. В зоопарке Испании живёт белый львёнок – здесь подробнее.