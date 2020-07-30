Ростом в три человека. Вот как выглядит самый высокий в мире жираф

Жираф из зоопарка Австралии попал в Книгу рекордов Гиннесса. Зверь признан самым высоким среди своих собратьев.

Как рассказала Бинди Ирвин на своей странице в Instagram, жираф по кличке Форест, который обитает в зоопарке семьи Ирвин, достигает в высоту 5 метров 69 сантиметров.