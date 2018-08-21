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«Роковые». Совместное фото Лободы и Пугачевой покорило сеть

21 августа 2018 10:03
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Алла Пугачева посетила концерт Светланы Лободы в Юрмале.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Светлана Лобода поблагодарила Пугачеву за то, что та посетила ее шоу.

Светлана Лобода:
Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина-Легенда – Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я вас очень люблю.

«Роковые». Совместное фото Лободы и Пугачевой покорило сеть-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Подписчики певицы отметили, что обе женщины выглядят отлично. Интернет-пользователи поразились смелому наряду Аллы Пугачевой и отметили, как хороша Светлана Лобода после рождения второй дочери.

«Ещё годик-другой и Света станет новой легендой»,

«Великая Женщина! Как это важно ценить при жизни! Мурашки по коже от энергетики. Какое счастье, что есть у кого учиться мудрости»,

«Роковые».

В конце мая Светлана Лобода показала первое фото новорождённой дочери (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Светлана Лобода # Фотофакт

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