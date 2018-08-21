«Роковые». Совместное фото Лободы и Пугачевой покорило сеть

Алла Пугачева посетила концерт Светланы Лободы в Юрмале.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Светлана Лобода поблагодарила Пугачеву за то, что та посетила ее шоу.

Светлана Лобода:

Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина-Легенда – Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я вас очень люблю.