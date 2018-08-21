«Роковые». Совместное фото Лободы и Пугачевой покорило сеть

Алла Пугачева посетила концерт Светланы Лободы в Юрмале.
Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Светлана Лобода поблагодарила Пугачеву за то, что та посетила ее шоу.
Светлана Лобода:
Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина-Легенда – Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я вас очень люблю.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Подписчики певицы отметили, что обе женщины выглядят отлично. Интернет-пользователи поразились смелому наряду Аллы Пугачевой и отметили, как хороша Светлана Лобода после рождения второй дочери.
«Ещё годик-другой и Света станет новой легендой»,
«Великая Женщина! Как это важно ценить при жизни! Мурашки по коже от энергетики. Какое счастье, что есть у кого учиться мудрости»,
«Роковые».
В конце мая Светлана Лобода показала первое фото новорождённой дочери (читать далее).