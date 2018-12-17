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«Отличная предновогодняя забава для всей семьи». Домрачева поделилась рецептом праздничной выпечки

17 декабря 2018 07:03
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Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева опубликовала несколько снимков с семейного ужина в Норвегии. А теперь выдающаяся биатлонистка похвасталась печеньками и поделилась рецептом их приготовления.  

«Отличная предновогодняя забава для всей семьи! Норвежские пряничные печенюшки! Мы получили огромное удовольствие от их приготовления и наслаждаемся отменным вкусом за чашкой чая. Напекли печенек столько, что даже думаем украсить ими ёлку! Как вам идея?», – весело поинтересовалась олимпийская чемпионка.  

«Отличная предновогодняя забава для всей семьи». Домрачева поделилась рецептом праздничной выпечки-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Публикация Домрачевой набрала почти 13 тысяч «нравится» и множество комментариев.  

«Идея отличная, Дед Мороз ими в новогоднюю ночь подкрепится или Санта»,  

«Надо открывать рубрику: Рецепты от Даши!»,  

«Приятного аппетита и спасибо за праздничное настроение!»,  

«Отличная идея! В прошлом году тоже украшали ёлку имбирными пряниками. А после старого нового года украшения ёлки ушли под чай».  

Желающие попробовать понять, как питается знаменитая белорусская спортсменка, смогут найти рецепт на страничке Дарьи в Instagram.  

В начале 2017 года «звёздным» рецептом поделилась группа «Litesound».  

Парни готовили блюдо китайской кухни – подробнее здесь.  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева

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