«Отличная предновогодняя забава для всей семьи». Домрачева поделилась рецептом праздничной выпечки

Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева опубликовала несколько снимков с семейного ужина в Норвегии. А теперь выдающаяся биатлонистка похвасталась печеньками и поделилась рецептом их приготовления.
«Отличная предновогодняя забава для всей семьи! Норвежские пряничные печенюшки! Мы получили огромное удовольствие от их приготовления и наслаждаемся отменным вкусом за чашкой чая. Напекли печенек столько, что даже думаем украсить ими ёлку! Как вам идея?», – весело поинтересовалась олимпийская чемпионка.
Фото: instagram.com/dadofun
Публикация Домрачевой набрала почти 13 тысяч «нравится» и множество комментариев.
«Идея отличная, Дед Мороз ими в новогоднюю ночь подкрепится или Санта»,
«Надо открывать рубрику: Рецепты от Даши!»,
«Приятного аппетита и спасибо за праздничное настроение!»,
«Отличная идея! В прошлом году тоже украшали ёлку имбирными пряниками. А после старого нового года украшения ёлки ушли под чай».
Желающие попробовать понять, как питается знаменитая белорусская спортсменка, смогут найти рецепт на страничке Дарьи в Instagram.
В начале 2017 года «звёздным» рецептом поделилась группа «Litesound».
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