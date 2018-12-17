«Отличная предновогодняя забава для всей семьи». Домрачева поделилась рецептом праздничной выпечки

Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева опубликовала несколько снимков с семейного ужина в Норвегии. А теперь выдающаяся биатлонистка похвасталась печеньками и поделилась рецептом их приготовления.

«Отличная предновогодняя забава для всей семьи! Норвежские пряничные печенюшки! Мы получили огромное удовольствие от их приготовления и наслаждаемся отменным вкусом за чашкой чая. Напекли печенек столько, что даже думаем украсить ими ёлку! Как вам идея?», – весело поинтересовалась олимпийская чемпионка.