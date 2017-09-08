«Все началось, когда мой отец подарил мне камеру»: канадец сделал клип из селфи за 10 лет к своей свадьбе

Новости Канады. 21-летний Уго Корнелье из Монреаля смонтировал клип из селфи, которые он делал ежедневно на протяжении почти десяти лет. На сегодня клип длится уже две с половиной минуты и показывает, как он из подростка превращается в юношу. В 2008 году Уго увидел появившееся на YouTube видео, создатель которого фотографировал себя каждый день на протяжении шести лет. Задолго до того, как слово «селфи» вошло в обиход, Уго ежедневно делал фото.

В 2015, когда его проекту было уже восемь лет, Уго поделился своими планами с Daily Mail Online. Уго Корнелье:

Я планирую продолжать делать селфи до тех пор, пока я буду физически в состоянии это сделать. Видео, охватывающее период жизни Уго с 2008 по август 2017, длится две с половиной минуты и включает более двух с половиной тысяч селфи. Уго Корнелье:

Все началось, когда мой отец подарил мне камеру для замедленной фотосъёмки. Я и раньше встречал подобные видео, но понял, что подростком себя еще никто не запечатлил. На всех селфи выражение лица Уго одно и тоже, меняется только прическа и обстановка. Это создает при просмотре клипа гипнотический эффект. Новым этапом стала свадьба Уго. На многих его последних фото вместе с ним появляется его жена.