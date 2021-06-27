Прямой эфир

Мужчина спросил, как поживают одинокие парни. Кто бы знал, что этот вопрос изменит его жизнь

27 июня 2021 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Новый год одинокий парень захотел узнать, как себя чувствуют другие одиночки. И этот вопрос привёл к неожиданному эффекту. 

Пользователь Reddit под ником Merpbeforeyouderp на своём опыте убедился, что выражение «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» совсем не всегда верно. В ночь на 1 января 2021 года мужчина был один и от нечего делать решил задать вопрос на Reddit. 

«Парни Reddit, которые живут одни, как у вас дела?», – спросил Merpbeforeyouderp. 

Ответы были очень разными. Кто-то заявил, что после всех отношений чувствует себя намного лучше в одиночестве. Кто-то сказал, что у него есть лучший друг в лице собаки. Ну а кто-то признал, что одному грустно. 

Мужчина спросил, как поживают одинокие парни. Кто бы знал, что этот вопрос изменит его жизнь-1

Фото: reddit.com/user/merpbeforeyouderp

Однако куда интереснее, что Merpbeforeyouderp написал неизвестный пользователь и поинтересовался, как дела у самого автора вопроса. Они начали общаться. Собеседником оказалась женщина. 

И после пяти месяцев обмена сообщениями и телефонных звонков друзья решили встретиться. Так что теперь Merpbeforeyouderp не одинок. Пользователи Reddit были растроганы этой историей и тут же посоветовали паре начать встречаться, но мужчина заверил, что они просто друзья. 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который тоже нашёл себе подругу в соцсетях. Только вот с ним случилась куда менее милая история – здесь подробнее

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ребёнок во время УЗИ показал неприличный жест. Родители уже шутят о характере малыша
26 июня 2021 10:00

Ребёнок во время УЗИ показал неприличный жест. Родители уже шутят о характере малыша

Попугай съел 21 бриллиант. Вероятно, ветеринарам ещё не приходилось лечить настолько дорогую птицу
25 июня 2021 13:55

Попугай съел 21 бриллиант. Вероятно, ветеринарам ещё не приходилось лечить настолько дорогую птицу

Девушка хотела клёво покрасить волосы. Но у парикмахера было иное представление о стиле
25 июня 2021 12:45

Девушка хотела клёво покрасить волосы. Но у парикмахера было иное представление о стиле