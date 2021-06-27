Мужчина спросил, как поживают одинокие парни. Кто бы знал, что этот вопрос изменит его жизнь

В Новый год одинокий парень захотел узнать, как себя чувствуют другие одиночки. И этот вопрос привёл к неожиданному эффекту.

Пользователь Reddit под ником Merpbeforeyouderp на своём опыте убедился, что выражение «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» совсем не всегда верно. В ночь на 1 января 2021 года мужчина был один и от нечего делать решил задать вопрос на Reddit.

«Парни Reddit, которые живут одни, как у вас дела?», – спросил Merpbeforeyouderp.

Ответы были очень разными. Кто-то заявил, что после всех отношений чувствует себя намного лучше в одиночестве. Кто-то сказал, что у него есть лучший друг в лице собаки. Ну а кто-то признал, что одному грустно.