Вижу цель – не вижу препятствий. Курьер голыми руками отодвинул автомобиль, который мешал выехать со стоянки

Курьер продемонстрировал силу и впечатлил пользователей соцсетей. Не каждый день увидишь, как человек запросто отодвигает автомобиль.
Как сообщает Newsweek, курьер из китайского города Фошань по имени Тан Сяньбинь прославился в соцсетях после того, как попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что 28-летний мужчина сначала проверил, сможет ли его скутер проехать между двумя припаркованными автомобилями.
Когда Тан убедился, что места недостаточно, он подошёл к одной из машин, приподнял её в районе левого переднего колеса и отодвинул. Далее Сяньбинь спокойно сел на свой скутер и как ни в чём не бывало поехал работать дальше.
Ролик, который был опубликован в китайской версии TikTok (Douyin), набрал более четырёх миллионов просмотров и множество восторженных комментариев.
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