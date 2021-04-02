Вижу цель – не вижу препятствий. Курьер голыми руками отодвинул автомобиль, который мешал выехать со стоянки

Курьер продемонстрировал силу и впечатлил пользователей соцсетей. Не каждый день увидишь, как человек запросто отодвигает автомобиль.

Как сообщает Newsweek, курьер из китайского города Фошань по имени Тан Сяньбинь прославился в соцсетях после того, как попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что 28-летний мужчина сначала проверил, сможет ли его скутер проехать между двумя припаркованными автомобилями.