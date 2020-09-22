Самодостаточна и без кольца на пальце. Знаменитые женщины, которые избегают брака

Некоторые звездные пары могут похвастаться не одним десятком лет, прожитых вместе. Но есть знаменитости, которые не стремятся связать себя узами брака. Мы собрали известных женщин, которые избегают свадьбы.
Некоторые звездные пары могут похвастаться не одним десятком лет, прожитых вместе. Но есть знаменитости, которые не стремятся связать себя узами брака. Мы собрали известных женщин, которые избегают свадьбы.
Фото: instagram.com/drewbarrymore
Актриса была в браке трижды. Несмотря на это, после очередного развода она заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Первым мужем Дрю Бэрримор был владелец бара. Во второй раз она вышла замуж за актера Тома Грина. А в третий раз вступила в брак с арт-консультантом Уиллом Копельманом. От последнего мужа женщина родила двоих дочерей.
Фото: instagram.com/oprah
Американская телеведущая уже почти 20 лет живет со своим партнером Стэдманом Грэмом, но они до сих пор не расписались. Женщине пришлось пережить смерть ребенка, которого она родила в 14 лет. После этого у Уинфри больше не было детей. Сама Опра говорит, что она самодостаточна и без кольца на пальце.
Фото: vk.com/welovewinona
Родители актрисы вместе уже почти 50 лет. Но сама Вайнона никогда замужем не была и не собирается. Звезда фильма «Дракула» встречалась с актерами Джонни Деппом и Мэттом Деймоном. А во время съемок с Киану Ривзом в 1992 году, герои вампирского хоррора даже сыграли в кадре свадьбу.
Фото: instagram.com/evamendes
С 2011 года Ева Мендес встречается с актером Райаном Гослингом. Но официально актриса в браке никогда не была. В 2014 году она родила Гослингу первую дочь, через два года – вторую. «Я думаю, что очень здорово быть с кем-то в 50-60 лет и считать его бойфрендом».
Фото: instagram.com/charlizeafrica
В 2014 году пара Шарлиз Терон и Шона Пенна объявила о помолвке, но через полгода они расстались. Актриса усыновила двоих детей. Женщина считает, что они дают достаточно любви, а если кто-то хочет на ней жениться, то пусть купит дом по-соседству и просто приходит в гости.
Фото: instagram.com/sew_lace
Женщина, которая перевернула мир моды и основала знаменитый модный дом, тоже никогда не была замужем, хотя долго продолжала роман с Хью Гросвенором, герцогом Вестминстерским.
Фото: instagram.com/iamkristindavis
Кристин Дэвис – одинокая мать. Она воспитывает двух усыновленных детей: мальчика и девочку. Звезда сериала «Секс в большом городе» никогда не была замужем. Брак она считает необходимым лишь для заведения детей.
Брак продлился всего 55 часов. Звёздные пары, которые быстро развелись (читать здесь).