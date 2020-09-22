Самодостаточна и без кольца на пальце. Знаменитые женщины, которые избегают брака

Некоторые звездные пары могут похвастаться не одним десятком лет, прожитых вместе. Но есть знаменитости, которые не стремятся связать себя узами брака. Мы собрали известных женщин, которые избегают свадьбы. Дрю Бэрримор

Фото: instagram.com/drewbarrymore

Актриса была в браке трижды. Несмотря на это, после очередного развода она заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Первым мужем Дрю Бэрримор был владелец бара. Во второй раз она вышла замуж за актера Тома Грина. А в третий раз вступила в брак с арт-консультантом Уиллом Копельманом. От последнего мужа женщина родила двоих дочерей. Опра Уинфри

Фото: instagram.com/oprah

Американская телеведущая уже почти 20 лет живет со своим партнером Стэдманом Грэмом, но они до сих пор не расписались. Женщине пришлось пережить смерть ребенка, которого она родила в 14 лет. После этого у Уинфри больше не было детей. Сама Опра говорит, что она самодостаточна и без кольца на пальце. Вайнона Райдер

Фото: vk.com/welovewinona

Родители актрисы вместе уже почти 50 лет. Но сама Вайнона никогда замужем не была и не собирается. Звезда фильма «Дракула» встречалась с актерами Джонни Деппом и Мэттом Деймоном. А во время съемок с Киану Ривзом в 1992 году, герои вампирского хоррора даже сыграли в кадре свадьбу. Ева Мендес

Фото: instagram.com/evamendes

С 2011 года Ева Мендес встречается с актером Райаном Гослингом. Но официально актриса в браке никогда не была. В 2014 году она родила Гослингу первую дочь, через два года – вторую. «Я думаю, что очень здорово быть с кем-то в 50-60 лет и считать его бойфрендом». Шарлиз Терон

Фото: instagram.com/charlizeafrica

В 2014 году пара Шарлиз Терон и Шона Пенна объявила о помолвке, но через полгода они расстались. Актриса усыновила двоих детей. Женщина считает, что они дают достаточно любви, а если кто-то хочет на ней жениться, то пусть купит дом по-соседству и просто приходит в гости. Коко Шанель

Фото: instagram.com/sew_lace

Женщина, которая перевернула мир моды и основала знаменитый модный дом, тоже никогда не была замужем, хотя долго продолжала роман с Хью Гросвенором, герцогом Вестминстерским. Кристин Дэвис

Фото: instagram.com/iamkristindavis