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Мужчина помог своей жене записать видео. Говорят, что именно так выглядят идеальные отношения

24 марта 2021 12:35
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Мужчина помог свое жене снять видео в TikTok. Он сразу же покорил сердца всех подписчиков. Говорят, что у них идеальные отношения и именно так выглядит настоящая любовь.  

Мужчина помог своей жене записать видео. Говорят, что именно так выглядят идеальные отношения-1

Фото: tiktok.com/ @yayangjulitaaa

Пользователь Tik Tok yayangjulitaaa опубликовала в своем аккаунте видео, как ее мама записывает видеоурок для своих учеников. Женщина из Тайваня преподает естествознание. В ролике она объясняла детям, что такое воздух.  

Мужчина помог своей жене записать видео. Говорят, что именно так выглядят идеальные отношения-4

Фото: tiktok.com/ @yayangjulitaaa

Учительница боялась забыть текст, поэтому ей понадобилась шпаргалка. На помощь пришел муж, который стал и суфлером, и оператором. Мужчина повесил бумажку с текстом себе на грудь, а сам снимал жену на видео. Ради любимой супруги он готов на любые жертвы – только посмотрите на его сосредоточенное выражение лица.  

Мужчина помог своей жене записать видео. Говорят, что именно так выглядят идеальные отношения-7

Фото: tiktok.com/ @yayangjulitaaa

Видео за несколько дней набрало почти три с половиной миллиона просмотров, а подписчики были тронуты заботой этого мужчины.  

Если это не любовь, то что тогда?  

Вот как выглядит настоящая поддержка от мужа.  

А как вам такое? Мужчина работает в суде, но ради своей маленькой дочки он станцевал на сцене балет подробности здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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