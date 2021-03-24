Мужчина помог своей жене записать видео. Говорят, что именно так выглядят идеальные отношения

Мужчина помог свое жене снять видео в TikTok. Он сразу же покорил сердца всех подписчиков. Говорят, что у них идеальные отношения и именно так выглядит настоящая любовь.

Пользователь Tik Tok yayangjulitaaa опубликовала в своем аккаунте видео, как ее мама записывает видеоурок для своих учеников. Женщина из Тайваня преподает естествознание. В ролике она объясняла детям, что такое воздух.

Учительница боялась забыть текст, поэтому ей понадобилась шпаргалка. На помощь пришел муж, который стал и суфлером, и оператором. Мужчина повесил бумажку с текстом себе на грудь, а сам снимал жену на видео. Ради любимой супруги он готов на любые жертвы – только посмотрите на его сосредоточенное выражение лица.

Видео за несколько дней набрало почти три с половиной миллиона просмотров, а подписчики были тронуты заботой этого мужчины.

Если это не любовь, то что тогда?

Вот как выглядит настоящая поддержка от мужа.