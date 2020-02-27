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Дочь и сын Влада Листьева. Как выглядят и чем занимаются дети телеведущего

27 февраля 2020 08:37
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Первого марта 1995 года в подъезде собственного дома был убит известный телеведущий Влад Листьев. Ему было 38 лет.

Листьев был женат трижды.

В первый раз он женился в 21 год на Елене Есиной.

У пары родился сын, но он скончался после рождения. В 1981 году на свет появилась дочь – ее назвали Валерия. Вскоре после ее рождения родители развелись – отец не принимал участие в воспитании девочки.   

Дочь и сын Влада Листьева. Как выглядят и чем занимаются дети телеведущего-1

Валерия. Скриншот из программы телеканала НТВ

О том, что ее отец – Влад Листьев – Валерия узнала только в школе. «Уже шла передача «Взгляд», мама тоже смотрела эту программу. На экране прозвучала фамилия Листьев. Я говорю маме, почему у этого дяди моя фамилия. Мама спокойно сказала, что это ее папа».  

Сейчас дочери телеведущего 39 лет. Она второй раз замужем, воспитывает двоих детей – сына и дочь. Женщина работает мастером по маникюру.

Со второй женой  – Татьяной Лялиной – Листьев познакомился во время Олимпиады в Москве, где они работали переводчиками.   

Пасынком Владислава стал Николай Лялин, который родился в 1981 году.   

В 1982 году у пары родился сын Владислав. В трехмесячном возрасте из-за халатности врачей мальчик ослеп и оглох. В 6-летнем возрасте ребенок скончался.   

Дочь и сын Влада Листьева. Как выглядят и чем занимаются дети телеведущего-3

Александр. Фото: Фото: instagram.com/listiev_a

Второй сын – Александр – родился в 1983 году. Он, как и отец, связал свою жизнь с телевидением. Принимал участие в создании таких проектов как «Последний герой», «Большие гонки», «Минута Славы», «Фабрика Звёзд».   

Дочь и сын Влада Листьева. Как выглядят и чем занимаются дети телеведущего-5

Фото: instagram.com/listiev_a

В 2018 году начал вести интернет-проект «наМузыке» вместе с Яной Чуриковой. У Александра трое детей.  

С третьей женой – Альбиной Назимовой – у Листьева не было детей.  

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# Звезды # Владислав Листьев

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