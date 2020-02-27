Дочь и сын Влада Листьева. Как выглядят и чем занимаются дети телеведущего
Первого марта 1995 года в подъезде собственного дома был убит известный телеведущий Влад Листьев. Ему было 38 лет.
Листьев был женат трижды.
В первый раз он женился в 21 год на Елене Есиной.
У пары родился сын, но он скончался после рождения. В 1981 году на свет появилась дочь – ее назвали Валерия. Вскоре после ее рождения родители развелись – отец не принимал участие в воспитании девочки.
Валерия. Скриншот из программы телеканала НТВ
О том, что ее отец – Влад Листьев – Валерия узнала только в школе. «Уже шла передача «Взгляд», мама тоже смотрела эту программу. На экране прозвучала фамилия Листьев. Я говорю маме, почему у этого дяди моя фамилия. Мама спокойно сказала, что это ее папа».
Сейчас дочери телеведущего 39 лет. Она второй раз замужем, воспитывает двоих детей – сына и дочь. Женщина работает мастером по маникюру.
Со второй женой – Татьяной Лялиной – Листьев познакомился во время Олимпиады в Москве, где они работали переводчиками.
Пасынком Владислава стал Николай Лялин, который родился в 1981 году.
В 1982 году у пары родился сын Владислав. В трехмесячном возрасте из-за халатности врачей мальчик ослеп и оглох. В 6-летнем возрасте ребенок скончался.
Александр. Фото: Фото: instagram.com/listiev_a
Второй сын – Александр – родился в 1983 году. Он, как и отец, связал свою жизнь с телевидением. Принимал участие в создании таких проектов как «Последний герой», «Большие гонки», «Минута Славы», «Фабрика Звёзд».
Фото: instagram.com/listiev_a
В 2018 году начал вести интернет-проект «наМузыке» вместе с Яной Чуриковой. У Александра трое детей.
С третьей женой – Альбиной Назимовой – у Листьева не было детей.
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