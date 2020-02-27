Дочь и сын Влада Листьева. Как выглядят и чем занимаются дети телеведущего

У пары родился сын, но он скончался после рождения. В 1981 году на свет появилась дочь – ее назвали Валерия . Вскоре после ее рождения родители развелись – отец не принимал участие в воспитании девочки.

В первый раз он женился в 21 год на Елене Есиной.

Первого марта 1995 года в подъезде собственного дома был убит известный телеведущий Влад Листьев. Ему было 38 лет.

Валерия. Скриншот из программы телеканала НТВ

О том, что ее отец – Влад Листьев – Валерия узнала только в школе. «Уже шла передача «Взгляд», мама тоже смотрела эту программу. На экране прозвучала фамилия Листьев. Я говорю маме, почему у этого дяди моя фамилия. Мама спокойно сказала, что это ее папа».

Сейчас дочери телеведущего 39 лет. Она второй раз замужем, воспитывает двоих детей – сына и дочь. Женщина работает мастером по маникюру.

Со второй женой – Татьяной Лялиной – Листьев познакомился во время Олимпиады в Москве, где они работали переводчиками.

Пасынком Владислава стал Николай Лялин, который родился в 1981 году.

В 1982 году у пары родился сын Владислав. В трехмесячном возрасте из-за халатности врачей мальчик ослеп и оглох. В 6-летнем возрасте ребенок скончался.